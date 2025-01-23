Откуда пошло выражение «играть в бирюльки» и что оно означает

— Этот фразеологизм возник благодаря старинной игре, в которую играли несколько человек. Ее суть заключалась в том, чтобы из кучки миниатюрных фигурок, называемых бирюльками, специальной палочкой с крючком по очереди доставать предметы, не задевая остальные. Если игрок совершал ошибку, ход переходил к следующему. Побеждал тот, кто смог собрать больше всего фигурок. К началу ХIХ века бирюльки стали одной из самых популярных игр в стране и были очень распространены не только у детей, но и у взрослых.