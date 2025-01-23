Откуда пошло выражение «играть в бирюльки» и что оно означает

Как появилось выражение «играть в бирюльки»?
На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— Этот фразеологизм возник благодаря старинной игре, в которую играли несколько человек. Ее суть заключалась в том, чтобы из кучки миниатюрных фигурок, называемых бирюльками, специальной палочкой с крючком по очереди доставать предметы, не задевая остальные. Если игрок совершал ошибку, ход переходил к следующему. Побеждал тот, кто смог собрать больше всего фигурок. К началу ХIХ века бирюльки стали одной из самых популярных игр в стране и были очень распространены не только у детей, но и у взрослых.
Название «бирюлька» связано с глаголом «бирать», означающим брать или выбирать. Для игры крестьяне использовали подручные материалы, такие как палочки или соломинки. Горожане же покупали наборы фигурок, сделанных на токарных станках. Эти изделия, выполненные из дерева или даже из слоновой кости, имели разнообразные формы и были настоящими произведениями искусства, пояснила филолог.
Что означает выражение «играть в бирюльки?»
Считалось, что это занятие для детей — или для тех, кому не нужно работать. Так выражение «играть в бирюльки» со временем стало синонимом безделья, занятия чем-то бессмысленным.
Сейчас выражение «играть в бирюльки» употребляется в значении «заниматься ерундой, пустяками, откладывая действительно важные дела», уточнила Людмила Белоусова.