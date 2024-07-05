Откуда пошло выражение «глухая тетеря»?

Из реальных охотничьих наблюдений за тетеревами. Во время токования — то есть брачного пения — тетерева призывают самок и не слышат ничего вокруг, самцы в этот период заметно глупеют, ведут себя чересчур беспечно. Охотники знают, что на току к птицам можно легко подобраться.