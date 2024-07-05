Откуда пошло выражение «глухая тетеря»?

«Глухая тетеря» — просторечное выражение, которое можно услышать сплошь и рядом. Обычно это выражение используют в тех случаях, когда речь идет о человек плохо слышащем или вообще глухом.
Само по себе слово «тетеря» можно услышать, как характеристику невнимательного, нерасторопного или глупого человека.
Как возникло это выражение?
Из реальных охотничьих наблюдений за тетеревами. Во время токования — то есть брачного пения — тетерева призывают самок и не слышат ничего вокруг, самцы в этот период заметно глупеют, ведут себя чересчур беспечно. Охотники знают, что на току к птицам можно легко подобраться.
Известный художник и заядлый охотник Константин Коровин в своих мемуарах в 1933 году привел такой диалог:
"- Косачи, то есть петухи-тетерева, летят из леса и садятся: их привлекают чучела, сделанные под тетерок.
— Удивительно. И они так глупы, что не разбирают чучел?
— Не разбирают ничего. Конечно, тетерев глуп. Да еще весна. Они все влюблены в тетерок".
Что означает выражение «глухая тетеря»?
Выражение «глухая тетеря» известно с XVIII века. Его часто использовали в литературных произведениях, причем далеко не всегда в негативном контексте, часто просто, чтобы обозначить плохо слышащего человека — слугу или родственника.
«А вот тебя глухая тетеря проводит» (Николай Лесков «Овцебык», 1862).
«Ничего, что Милка кошка, a Мавра глухая тетеря. За неимением лучшего будь довольна и этим обществом!» (Лидия Чарская «Тасино горе», 1909).
Выражение «Глухая тетеря» зафиксировано во многих словарях, часто подчеркивается, что оно имеет шутливо-бранный характер. В словаре фразеологизмов дано толкование: «глухой, тупой, бестолковый человек».
Употребляют его и в иносказательном смысле, чтобы акцентировать внимание человека на то, что он все пропускает мимо ушей — не слышит и не запоминает важного, не выполняет задания. Иногда это связано с человеческой природой — невнимательностью.
Какие формы этого выражения существуют?
Употребляется крылатое выражение не только в женской форме, но и в мужской — глухой тетерев. Однако встречается эта форма гораздо реже.
Существует и еще одна версия выражения — «сонная тетеря». Смысл выражения не меняется, общее настроение выражения также сохраняется.
«Эй вы, сонные тетери! Отворите брату двери» (Петр Ершов «Конек-Горбунок», 1834).
Еще одну версию выражения придумал писатель Грибоедов. В его бессмертной комедии «Горе от ума» старик Фамусов распекает слугу и в какой-то момент называет его тетерей, но не глухой и не сонной, а ленивой.
«Ты, Филька, ты прямой чурбан! В швейцары произвел ленивую тетерю» (Александр Грибоедов «Горе от ума», 1864).
Очевидно, подбирая удачную рифму и размер, Грибоедов создает собственную версию крылатого выражения. Во фразеологическом словаре Михельсона, ленивая тетеря вводится «фоново», через отсылочную пометку к толкованию «Глухая тетеря».