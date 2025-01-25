Откуда пошло выражение «быть под мухой»

Выражение «быть под мухой» в русском языке определено как идиома. Это значит, что смысл выражения не зависит от прямого значения составляющих его слов — они употребляются только в устойчивом сочетании. Словосочетание используют, когда хотят сказать, что человек выпил и находится в состоянии небольшого опьянения. В словаре Владимира Даля также можно встретить другую форму — «убить муху», что автор трактует как «напиться допьяна».
Где истоки этого выражения и причем здесь надоедливое насекомое, разобрался aif.ru.
«Муха» — маленькая рюмка
Самая распространенная версия появления выражения «быть под мухой» связана с особенностями работы питейных заведений во время правления Петра I. Кабаки — небольшие заведения с дешевой едой и выпивкой, где основной контингент составляли маргиналы и другие сомнительные граждане, были особенно популярны в начале XVIII века. Император распорядился создать более приличные места — трактиры, однако и заплатить за чистоту и комфорт нужно было больше.
Для привлечения клиентов первая стопка в трактире была бесплатной. Этим не преминули воспользоваться любители халявы — много платить за алкоголь они не собирались, но выпить — всегда горазды. Чтобы не разориться на дареном алкоголе, владельцы заведений сделали стопку максимально маленькой — в нее вмещалась всего столовая ложка горячительного. За размер в народе такую рюмку прозвали мухой.
Те, кто не мог себе позволить заплатить за последующую полноценную порцию, отправлялись в «забег» по другим трактирам — много выпить так не удавалось, поэтому небольшое опьянение стали называть «быть (ходить) под мухой».
«Муха» — карточная игра
Из открытых источников известно, что в дореволюционной России была популярная карточная игра «Мушка». Она появилась во Франции XVII века и впоследствии распространилась по многим странам Европы, Америки и дошла до России. В лексиконе игроков «овладеть мухой» означало выигрыш, удачную карту. Есть мнение, что выражение «быть под мухой» появилось дань празднованию победы в карточной игре, которое сопровождалось выпивкой.