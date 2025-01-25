Откуда пошло выражение «быть под мухой»

Выражение «быть под мухой» в русском языке определено как идиома. Это значит, что смысл выражения не зависит от прямого значения составляющих его слов — они употребляются только в устойчивом сочетании. Словосочетание используют, когда хотят сказать, что человек выпил и находится в состоянии небольшого опьянения. В словаре Владимира Даля также можно встретить другую форму — «убить муху», что автор трактует как «напиться допьяна».