Откуда пошло выражение «битый час»?

Часто это выражение мы используем от досады, после осознания того, что много времени потратили впустую. Чувствуем себя мы в этот момент подавленными и разбитыми. Но людям зачастую даже в голову не приходит, как появилось это выражение и как вообще можно бить час. Разберемся в нюансах с aif.ru.
Что означает «битый час»?
Выражение «битый час», вопреки распространенному заблуждению, появилось задолго до изобретения часов с кукушкой, которые отмеряли боем каждый час.
Изначально выражение происходит от древнерусского обычая бить в бубен для измерения времени. Один удар бубна обозначал прошедший час. Таким образом, «битый час» указывает на долгий, затянувшийся промежуток времени.
Также на кораблях был распространен обычай отбивать «склянки» — звонить в корабельный колокол (рынду), чтобы отсчитывать время для вахтенных матросов.
Вообще, архаичное значение слова «битый» может быть истолковано именно как «отмеряемый ударами». Соответственно, «битый час» — это час, измеренный ударами бубна, корабельного колокола или иным образом, что подчеркивает его длительность.
Выражение стало широко распространено в XV веке с появлением Кремлевских курантов, звон которых разлетался каждый час по всему городу.
Что же означает «битый час»?
Фразеологизм «битый час» означает продолжительное время, которое кажется бесконечным из-за ожидания, бесполезных действий или томительной монотонности. Выражение используется для обозначения некоторого промежутка времени, который оказался необычайно длинным или затянувшимся. Например, если кто-то сильно опоздал на встречу или решение какой-то проблемы затягивается надолго, то тот, кто ждет, может упомянуть «битый час». Это выражение подчеркивает томительность и мучительность времени, проведенного в ожидании или в неприятной ситуации.