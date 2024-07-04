Откуда пошло выражение «битый час»?

Часто это выражение мы используем от досады, после осознания того, что много времени потратили впустую. Чувствуем себя мы в этот момент подавленными и разбитыми. Но людям зачастую даже в голову не приходит, как появилось это выражение и как вообще можно бить час. Разберемся в нюансах с aif.ru.