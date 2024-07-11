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Откуда пошло выражение «бить в набат»?

В русском языке существует ряд фразеологизмов, состоящих из названий предметов или понятий, которые давно уже не используются, — «бить баклуши», «семи пядей во лбу» и другие. Современному человеку трудно понять, что имеется в виду, без подсказок. К таким выражениям относится и «бить в набат». Давайте разбираться, что это означает?

Источник: РИА "Новости"

Что такое набат?

Слово «набат» восходит к арабскому naubät — «барабан, барабанный бой».

В музыкальной энциклопедии дается такое определение: «Набат — старинная русская военная литавра гигантских размеров». Набат укрепляли на дощатом помосте и перевозили на телеге или санях, запряженных четверкой лошадей. По этой литавре били палками 8 набатчиков перед сражением или штурмом крепости, извлекая громоподобные звуки для устрашения врага. В XV—XVII вв.еках каждый воевода имел набат, и находившееся под его командованием войско называлось также набатом. При Петре Первом войсковой набат вышел из употребления.

Что еще называли набатом?

После того как перестали использовать боевые литавры, набатом стали называть колокол огромной величины. В него звонили в городах в случае чрезвычайной ситуации — пожара, наводнения, приближения неприятеля, — словом, когда нужно было поднять тревогу. Несколько веков назад, когда не существовало интернета и колонок с микрофонами, это был единственный способ оповестить как можно больше людей о надвигающейся опасности. Звук такого колокола разносился на километры вокруг, и били в него только в ситуации крайней опасности.

У Московского Кремля есть своя набатная башня. Она была построена в 1495 году и предназначалась для защиты ближайших улиц Китай-города. На башне размещались колокола Спасского набата.

Что же означает выражение «бить в набат»?

«Бить в набат» — вызывать тревогу, волнение, обращать внимание окружающих на что-либо, грозящее опасностью и неприятностями.

Существуют также фразеологические выражения, содержащие в себе слово «набат»: «звуки набата», «послышался набат». Они означают сигнал к сбору людей в случае чрезвычайной ситуации.