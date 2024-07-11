Откуда пошло выражение «бить в набат»?

После того как перестали использовать боевые литавры, набатом стали называть колокол огромной величины. В него звонили в городах в случае чрезвычайной ситуации — пожара, наводнения, приближения неприятеля, — словом, когда нужно было поднять тревогу. Несколько веков назад, когда не существовало интернета и колонок с микрофонами, это был единственный способ оповестить как можно больше людей о надвигающейся опасности. Звук такого колокола разносился на километры вокруг, и били в него только в ситуации крайней опасности.