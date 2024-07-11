Откуда пошло выражение «бить в набат»?

Что такое набат?
Слово «набат» восходит к арабскому naubät — «барабан, барабанный бой».
В музыкальной энциклопедии дается такое определение: «Набат — старинная русская военная литавра гигантских размеров». Набат укрепляли на дощатом помосте и перевозили на телеге или санях, запряженных четверкой лошадей. По этой литавре били палками 8 набатчиков перед сражением или штурмом крепости, извлекая громоподобные звуки для устрашения врага. В
Что еще называли набатом?
После того как перестали использовать боевые литавры, набатом стали называть колокол огромной величины. В него звонили в городах в случае чрезвычайной ситуации — пожара, наводнения, приближения неприятеля, — словом, когда нужно было поднять тревогу. Несколько веков назад, когда не существовало интернета и колонок с микрофонами, это был единственный способ оповестить как можно больше людей о надвигающейся опасности. Звук такого колокола разносился на километры вокруг, и били в него только в ситуации крайней опасности.
У Московского Кремля есть своя набатная башня. Она была построена в 1495 году и предназначалась для защиты ближайших улиц Китай-города. На башне размещались колокола Спасского набата.
Что же означает выражение «бить в набат»?
«Бить в набат» — вызывать тревогу, волнение, обращать внимание окружающих на что-либо, грозящее опасностью и неприятностями.
Существуют также фразеологические выражения, содержащие в себе слово «набат»: «звуки набата», «послышался набат». Они означают сигнал к сбору людей в случае чрезвычайной ситуации.