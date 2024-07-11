Откуда пошло выражение «баба рязанская»?

Историю фразеологизма «баба рязанская» объясняет антрополог Ирина Малахова: «Это выражение появилось примерно в XIV веке. В то время на Руси главным местом торговли была Москва. В город съезжались купцы из многих земель, но самую масштабную ярмарку устраивали торговцы из Рязани. В основном за прилавками стояли женщины, которые очень громко зазывали покупателей. Чтобы привлекать еще больше внимания, они одевались в пестрые одежды, носили много украшений и ярко красились. Поэтому со временем “рязанскими бабами” стали называть женщин, которые чересчур ярко и неуместно наряжаются».