Откуда пошло выражение «баба рязанская»?

В Большом словаре русских поговорок дается такое определение: «Баба рязанская» — просторечное, ироническое выражение. Так говорят о неловкой, рассеянной, глупой женщине. Выражение появилось много веков назад.
Женщины, которые чересчур ярко и неуместно наряжаются
Историю фразеологизма «баба рязанская» объясняет антрополог Ирина Малахова: «Это выражение появилось примерно в XIV веке. В то время на Руси главным местом торговли была Москва. В город съезжались купцы из многих земель, но самую масштабную ярмарку устраивали торговцы из Рязани. В основном за прилавками стояли женщины, которые очень громко зазывали покупателей. Чтобы привлекать еще больше внимания, они одевались в пестрые одежды, носили много украшений и ярко красились. Поэтому со временем “рязанскими бабами” стали называть женщин, которые чересчур ярко и неуместно наряжаются».
Таким образом, «рязанской бабой» также называют человека, который намеренно привлекает к себе внимание.
Легенда об отважной Авдотье Рязаночке
Рязанские женщины стали знамениты еще раньше, в XIII веке, подчеркивает эксперт. Сохранилась легенда о подвиге Авдотьи Рязаночки. Историческая баллада рассказывает о трагическом событии из истории Древней Руси — разорении Рязани в 1237 г. татаро-монгольскими завоевателями. Огромным войском кочевников управлял хан Батый. Автор баллады — народ. Легенда передавалась из уст в уста, обрастая новыми подробностями. Постепенно хан Батый превратился в турецкого короля Бахмета. А Рязань стала Казанью.
В балладе рассказывается о том, как смелая женщина Авдотья Рязаночка, преодолев разные невзгоды, обойдя заставы, лесных зверей и разбойников, приходит к королю и просит отпустить ее брата и других пленных:
Я, молодая жонка, Авдотья Рязаночка,
Я осталасе в Казани единешенька.
Я пришла, сударь, к тебе сама да изволила,
Невозможно ли будет отпустить мне народу сколько-нибудь пленного,
Хошь-бы своево-то роду-племени?
Пораженный умом, смелостью и учтивостью женщины, король дает героине золото и позволяет забрать всех пленников. В результате Авдотья восстанавливает город:
Да привела-де народ полоненые
Да во ту ли Казань во опустелую,
Да она построила Казань город на ново.
Да с той поры Казань стала славная,
Да с той поры стала Казань-де богатая,
Да тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось,
Да и тем дело кончилось.
Фильм «Бабы рязанские» — о тяжелой дореволюционной женской доле
В 1927 году на экраны вышел немой черно-белый фильм Ивана Пранова и первой советской женщины-кинорежиссера Ольги Преображенской «Бабы рязанские».
Картину снимали в рязанском селе Сапожок. Сценарий написан на местном материале учительницей Ольгой Вишневской, дочерью краеведа, этнографа и заслуженного врача России Павла Стаханова. Режиссеры фильма сразу решили снимать в описываемых местах, чтобы полнее передать деревенский колорит.
В массовках специально снимали непрофессиональных актрис — обычных рязанских баб. В картину вошло много сцен, которые с документальной точностью показывали особенности деревенского быта жителей Рязани: свадьба, праздник Троицы, отбеливание холстов и другие традиции. Сегодня фильм «Бабы рязанские» — уникальный кинодокумент, возможность увидеть исчезнувший быт соломенной рязанской деревни.
Бытовая драма иллюстрирует жизнь русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет (1916 — 1918 гг.). Фильм посвящен тяжелой судьбе русских женщин и их бесправному положению в те годы.