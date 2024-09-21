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Откуда пошло слово «муж»

Так называют женатого человека, но в древности это слово имело иное значение.

Источник: Соцсети

Словом «муж» в старославянском языке называли вовсе не женатого человека, хотя само по себе слово использовалось очень активно. Так называли всех взрослых мужчин. И было это задолго до того, как вообще появилось слово «мужчина».

Когда появилось слово «муж»?

Слово это индоевропейского происхождения. На Русь оно пришло еще в языческие времена в формате mozhь. В европейских языках мужчина и муж (женатый человек) — это чаще всего идентичные слова. А вот на Руси мужами до XIII века называли всех взрослых мужчин. Об этом говорит и цитата из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов»: «Я слышу речь не мальчика, но мужа».

Также говорили и о знатных вельможах — великие мужи. В «Повести временных лет» (написана около 1110 года) говорится, что князь Олег, придя в Смоленск «посадил там мужей своих» — то есть, по сути, чиновников.

Когда же хотели обозначить именно женатого человека, употребляли слово «супруг».

Откуда пошло слово «мужчина»?

В XV веке появилось слово «мужчина». Создали его путем соединения прилагательного «мужьскъ» и суффикса — -щин. По этой же модели создавались слова «боярщина», «Смоленщина» и т. п. То есть этот самый суффикс имел значение собирательности.

Но первое время «мужчина» было просторечным словом, а к XVIII веку оно уже плотно вошло в употребление и стало означать любого человека мужского пола, а мужьями стали называть только тех, кто имеет жену.

Впрочем, до сих пор остались стандартные выражения — например, «ученые мужи» — где до сих пор это слово употребляется в исконном значении.