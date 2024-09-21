Откуда пошло слово «муж»

Слово это индоевропейского происхождения. На Русь оно пришло еще в языческие времена в формате mozhь. В европейских языках мужчина и муж (женатый человек) — это чаще всего идентичные слова. А вот на Руси мужами до XIII века называли всех взрослых мужчин. Об этом говорит и цитата из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов»: «Я слышу речь не мальчика, но мужа».