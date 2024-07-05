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Откуда пошло название реки Днепр?

Как называли реку славяне и древние греки, а также при чем тут скифы и кельты, разбирался aif.ru.

Источник: Roisterer/СС0

Одна из самых больших рек в Европе — Днепр — протекает по территории России, Белоруссии и Украины. Откуда пошло название реки Днепр — в материале aif.ru.

Чем знаменита река Днепр?

Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Ее протяженность — 2285 километров, площадь бассейна составляет 504 тысячи квадратных километров.

Река протекает на равнине и имеет извилистое русло, за счет этого образует огромное количество рукавов, перекатов, протоков и островов. Днепр берет свое начало на высоте 252 метров над уровнем моря в болоте Мшара Валдайской возвышенности в Смоленской области России. Помимо Днепра, свое начало там берут и Западная Двина, Ловать, Сясь и Молога. Впадает река в Черное море.

Именно на Днепре, а точнее в месте впадения в нее реки Почайны, в 988 году князь Владимир окрестил Русь. Эту реку не раз воспевали в своих творениях писатели и художники.

Откуда пошло название Днепра?

У реки было несколько имен. Согласно «Большой российской энциклопедии», с древности Днепр являлся важным торговым путем, связывавшим Прибалтику с Причерноморьем. В античных источниках, в частности в трудах Геродота, Страбона, Плиния Старшего, назывался Борисфен, что означало «северная река» или «река с севера». По Днепру шла торговля с античными колониями в Причерноморье.

Славяне называли реку Славутичем («река славян»), а древние римляне нарекли ее Данаприс.

Со временем это слово сократилось до привычного нам «Днепр».

О происхождении названия есть несколько версий, о них сообщается в «Этимологическом словаре русского языка» Макса Факсмера.

По одной из них слово «Днепр» восходит к некогда жившим тут индоевропейским ираноязычным кочевникам — скифам. В их языке Danapr означало «глубока вода».

По другой — Днепр и Днестр — слова кельтского происхождения, от общего корня don — «вода». Получается, что don-ieper (Днепр) — «верхняя река», а don-iester (Днестр) — «нижняя река».