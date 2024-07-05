Откуда пошло название реки Днепр?

Река протекает на равнине и имеет извилистое русло, за счет этого образует огромное количество рукавов, перекатов, протоков и островов. Днепр берет свое начало на высоте 252 метров над уровнем моря в болоте Мшара Валдайской возвышенности в Смоленской области России. Помимо Днепра, свое начало там берут и Западная Двина, Ловать, Сясь и Молога. Впадает река в Черное море.