Откуда пошла традиция продавать торт на свадьбе?

Свадебный торт — символ любви, бракосочетания и благополучия. Традиции, связанные с ним, имеют древние корни в разных культурах.
Традиция продавать торт на свадьбе — современная версия одаривания гостей «свадебным хлебом», караваем. Свадебный хлеб олицетворял достаток и благополучие. Когда-то молодые с поклоном обносили всех гостей, получая в обмен за кусочки каравая поздравления и подарки.
Традиция печь свадебный хлеб появилась на Руси в первые века христианства. Свадебные караваи пекли с соблюдением особых ритуалов — «каравайницы» пели песни, а замужняя женщина замешивала тесто. Сам каравай выпекал мужчина. Разрезала «свадебный хлеб» многодетная женщина (чтобы у молодоженов тоже было много детей) или маленький мальчик, чтобы у молодых родился первенец-мальчик.
Как сказано в «Энциклопедии еды и культуры», изданной в Нью-Йорке в 2003 году, свадебный торт появился в XIX веке и постепенно стал самым популярным праздничным десертом. Он соединил три кулинарные традиции: русский свадебный хлеб, сахарную скульптуру, пришедшую в Европу из арабского мира, и торт, как сладкое блюдо, возникшее в XV веке в Италии. Невесту стали просить разрезать торт, выступив в новой для себя роли хозяйки. В США возник обычай, в соответствии с которым на бракосочетании пара кормит друг друга тортом. Ритуалы перемешались и укоренились в разных культурах — невеста разрезает торт, после первого надреза на торте жених открывает шампанское, и молодожены кормят тортом друг друга. Сегодня молодожены часто режут торт вместе, а кусочки продают гостям за символическую плату.