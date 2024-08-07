Откуда пошла традиция продавать торт на свадьбе?

Как сказано в «Энциклопедии еды и культуры», изданной в Нью-Йорке в 2003 году, свадебный торт появился в XIX веке и постепенно стал самым популярным праздничным десертом. Он соединил три кулинарные традиции: русский свадебный хлеб, сахарную скульптуру, пришедшую в Европу из арабского мира, и торт, как сладкое блюдо, возникшее в XV веке в Италии. Невесту стали просить разрезать торт, выступив в новой для себя роли хозяйки. В США возник обычай, в соответствии с которым на бракосочетании пара кормит друг друга тортом. Ритуалы перемешались и укоренились в разных культурах — невеста разрезает торт, после первого надреза на торте жених открывает шампанское, и молодожены кормят тортом друг друга. Сегодня молодожены часто режут торт вместе, а кусочки продают гостям за символическую плату.