Откуда пошла традиция пить на брудершафт и как это правильно делать

Что значит пить на брудершафт
Термин «брудершафт» произошел от немецкого слова Bruderschaft, которое буквально означает «братство», и выражения Bruderschaft trinken («питейное братство»). Этот обычай означает переход на более близкую, дружескую форму общения, который закрепляют совместным употреблением вина или другого алкоголя.
Как рассказала педагог по речи и манерам кафе-ресторана «Пушкинъ» Юлия Ромашина, традиция пить на брудершафт уходит корнями в европейское средневековье. Тогда это означало не просто соприкоснуться бокалами. Существовал отдельный ритуал.
«Двое выпивающих скрещивали руки, выпивали залпом (обычно вино или пиво), а затем запечатывали “новую” дружбу поцелуем. Это символизировало доверие: в средневековье отравления были не редкостью, и если человек пил с тобой на брудершафт, он показывал, что не боится за свою жизнь рядом с тобой», — говорит она.
Позже традиция распространилась по всей Европе, включая Россию. В нашей стране брудершафт стал способом перейти на «ты».
Как правильно пить на брудершафт
По словам Ромашиной, до сих пор существует несколько правил в зависимости от того, кто именно пьет на брудершафт.
Классический способ. Двое собеседников берут бокалы, скрещивают руки, выпивают залпом и затем целуются в щеку или губы, в зависимости от ситуации. После этого официальное «вы» сменяется на неформальное «ты».
Мужчина и мужчина. В современном мире мужчины чаще ограничиваются просто скрещенными руками и дружеским жестом легким касанием бокалов. Поцелуй в щеку возможен, если это традиция или знак особого доверия.
Мужчина и женщина. Брудершафт в таком формате — не просто ритуал, а намек на более близкое общение. В аристократических кругах, как отмечает Ромашина, был популярен вариант с поцелуем руки, но если оба согласны, поцелуй в губы вполне уместен.
По словам эксперта, не стоит пить на брудершафт, если один из собеседников не настроен переходить на «ты» или ритуал кажется неуместным. Это касается деловой среды.
«Ну, и главное правило: брудершафт это не просто тост, а символ доверия. И если вы его предложили, то будьте готовы поддерживать дружеские отношения не только за столом, но и в жизни. Пейте на брудершафт с теми, кого хотите видеть не только за бокалом вина, но и в кругу друзей», — отмечает Ромашина.
Какие напитки используют во время брудершафта
Как пишет Wein.plus, традиция пить на брудершафт при возникновении была связана в первую очередь с вином. Именно им наполняли бокалы те, кто хотел перейти на более близкое общение. Ромашина тоже называет вино идеальным вариантом для этого ритуала. По ее словам, красное вино больше подойдет для дружеских встреч, игристое — придаст традиции легкость и налет флирта.
Какие напитки кроме вина подходят для брудершафта
Пиво. Этот вариант, по словам Ромашиной, популярен в Германии, где традиция брудершафта берет начало. Подходит для неформальных встреч и дружеских компаний.
Крепкие напитки (коньяк, виски, водка). Это более серьезный вариант, который чаще используется в славянских традициях. Такой брудершафт требует определенного настроя, считает эксперт.
Безалкогольный брудершафт. Достаточно редкий вариант, который, однако, можно встретить и сейчас. Вода, чай или кофе могут подчеркнуть дружеский жест без алкогольного подтекста, говорит педагог по речи и манерам кафе-ресторана «Пушкинъ».
Ромашина подчеркивает, что выбор напитка зависит от атмосферы, компании и намерений. «Главное — желание установить теплые отношения. Брудершафт это не о том, что в бокале, а о том, кто держит его рядом с вами», — считает она.
Брудершафт по-русски
В России традиция пить на брудершафт прижилась легко, говорит Ромашина. Однако по сравнению с европейской она претерпела некоторые изменения. Если за западе правило пить на брудершафт означало некий утонченный ритуал, то в России это было связано с щедрым застольем.
«История знает случаи, когда брудершафт менял ход событий. Легенда говорит, что Петр I любил устраивать такие тосты с иностранными послами, и после нескольких бокалов дипломаты неожиданно соглашались на самые смелые инициативы русского царя», — рассказала эксперт.
Она также отметила, что сегодня брудершафт в России — это скорее ностальгический жест. Его можно встретить на студенческих вечеринках или в кругу старых друзей, когда хочется добавить встрече нотку куража и символизма.
«Сейчас люди все чаще переходят на “ты” без ритуалов, но брудершафт остается красивым жестом доверия и дружбы. И, конечно, любой бокал вина только выиграет от хорошей компании. Неважно, часто ли вы пьете на брудершафт, важнее, с кем вы его пьете», — считает Ромашина.