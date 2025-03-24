Откуда пошла традиция пить на брудершафт и как это правильно делать

«Ну, и главное правило: брудершафт это не просто тост, а символ доверия. И если вы его предложили, то будьте готовы поддерживать дружеские отношения не только за столом, но и в жизни. Пейте на брудершафт с теми, кого хотите видеть не только за бокалом вина, но и в кругу друзей», — отмечает Ромашина.