Откуда пошла традиция пить на брудершафт?

Пить на брудершафт — известная традиция в России. Корни слова «брудершафт» находятся в Германии — там слово «bruderschaft» означало «братство», а сам ритуал придумали средневековые воины. Таким образом однополчане показывали, что доверяют друг другу и готовы оказать братскую поддержку. Перед тем, как выпить, воины обменивались словесной клятвой, а поцелуй выступал в роли своеобразной печати, удостоверяющей намерения. Также есть версия, что поцелуй гарантировал искренние намерения: отравить своего «компаньона» в таком случае не вышло бы — при поцелуе оба получили бы порцию яда.