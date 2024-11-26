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Откуда пошла традиция пить на брудершафт?

Российский свадебный брудершафт не имеет ничего общего с изначальным ритуалом.

Источник: Рекламный плакат, 1899 год: американский фокусник Гарри Келлар устраивает брудершафт с дьяволом.

Пить на брудершафт — известная традиция в России. Корни слова «брудершафт» находятся в Германии — там слово «bruderschaft» означало «братство», а сам ритуал придумали средневековые воины. Таким образом однополчане показывали, что доверяют друг другу и готовы оказать братскую поддержку. Перед тем, как выпить, воины обменивались словесной клятвой, а поцелуй выступал в роли своеобразной печати, удостоверяющей намерения. Также есть версия, что поцелуй гарантировал искренние намерения: отравить своего «компаньона» в таком случае не вышло бы — при поцелуе оба получили бы порцию яда.

Пить на брудершафт еще называют «пить на ты», то есть те, кто поучаствовал в ритуале после поцелуя переходят на новый уровень взаимоотношений и перестают «выкать» друг другу.

Для чего в России пьют на брудершафт?

Русские интерпретировали средневековый ритуал под себя. На брудершафт предлагают выпить не только новым знакомым, чтобы наладить контакт, но и ради самого поцелуя. Например, на свадьбах новоиспеченные супруги пьют игристое на брудершафт, затем страстно целуются и разбивают бокалы, кинув через левое плечо, на счастье.

Как правильно пить на брудершафт?

Каждый из участников ритуала должен взять бокал в правую руку — чем он будет наполнен, не имеет значения. Затем руки с бокалами нужно скрестить в локтях, произнести тост, смотря компаньону в глаза. Бокалы нужно обязательно осушить до капли и после этого завершить действо символическим поцелуем.