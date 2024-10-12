Откуда пошла фраза «задним умом крепок» и что она означает

— Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Сергея Ожегова, выражение «задним умом крепок» означает «понимающий и оценивающий ситуацию только после того, как все произошло, когда уже поздно что-либо менять». Это выражение подразумевает некоторую иронию, так как человек, которому адресовано это высказывание, вроде бы понимает, что нужно было сделать, но осознание приходит слишком поздно. Таким образом, этот ум оказывается малополезным в практическом смысле, поскольку помогает только задним числом.