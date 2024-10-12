Откуда пошла фраза «задним умом крепок» и что она означает

На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Сергея Ожегова, выражение «задним умом крепок» означает «понимающий и оценивающий ситуацию только после того, как все произошло, когда уже поздно что-либо менять». Это выражение подразумевает некоторую иронию, так как человек, которому адресовано это высказывание, вроде бы понимает, что нужно было сделать, но осознание приходит слишком поздно. Таким образом, этот ум оказывается малополезным в практическом смысле, поскольку помогает только задним числом.
«Фразеологический словарь русского языка» Татьяны Ефремовой дает аналогичное определение: «умный, рассудительный, когда событие уже произошло, но не заранее». Данное выражение обычно употребляется с оттенком иронии или сарказма по отношению к людям, которые склонны к самокритике или любят оценивать действия других уже после завершения событий, уточняет эксперт.
Как появилось выражение «задним умом крепок»?
«Выражение “задним умом крепок” сформировалось на основе метафорического противопоставления: “задний” ум — это способность к ретроспективному анализу, когда решение приходит слишком поздно», — поясняет Людмила Белоусова.
По ее мнению, это выражение может иметь корни в народных представлениях о том, как легко быть «мудрым после события». Как отмечает Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка», русская традиция всегда была богата пословицами и поговорками, которые высмеивают неспособность действовать вовремя, но при этом подчеркивают умение делать выводы с запозданием.
Примером такой народной мудрости может служить поговорка: «После драки кулаками не машут», которая выражает аналогичную мысль — после события легко понять, что нужно было делать, но это уже бесполезно.
Считается, что поговорки и пословицы про задний ум характеризуют русский менталитет и национальный характер. Таким образом, «задний ум» метафорически описывает умение анализировать уже случившееся, но неспособность действовать на опережение.