Откуда пошла фраза «Восток — дело тонкое» и что она означает

Фраза «Восток — дело тонкое» принадлежит главному герою фильма «Белое солнце пустыни» — красноармейцу Федорову Сухову. Картина в жанре истерн (по аналогии с вестерном) режиссера Владимира Мотыля вышла на экраны в 1970 году и сразу завоевала популярность советского зрителя: многие реплики ушли в народ, став крылатыми.
Считается, что реплика Сухова «Восток — дело тонкое» появилась благодаря первому зампреду Госкино Владимиру Басову. После долгих споров о судьбе картины он принял решение о продолжении производства «Белого солнца пустыни», он же согласился оставить режиссера. «Восток требует совершенно иного подхода, у них там другое мышление. Должен быть тонкий подход», — напутствовал он Владимира Мотыля перед экспедицией.
Что означает фраза «Восток — дело тонкое»?
Согласно «Энциклопедическому словарю крылатых слов и выражений» Вадима Серова, выражение «Восток — дело тонкое» означает то, что общение с другими народами требует знания и учета их обычаев, традиций и психологии.
Со временем фраза стала употребляться в более широком значении. В «Справочнике по фразеологии» приводятся следующие определения:
— комментирующая реплика по поводу рассказа, сообщения о каком-либо запутанном деле, сложной ситуации, обычно связанной с Азией или с Востоком вообще.
— употребляется вообще по отношению к ситуации, требующей осторожности и размышлений. В таких случаях компонент «восток» обычно заменяется другим.
Источники: https://ria.ru https://gramota.ru