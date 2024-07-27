Откуда пошла фраза «Восток — дело тонкое» и что она означает

Считается, что реплика Сухова «Восток — дело тонкое» появилась благодаря первому зампреду Госкино Владимиру Басову. После долгих споров о судьбе картины он принял решение о продолжении производства «Белого солнца пустыни», он же согласился оставить режиссера. «Восток требует совершенно иного подхода, у них там другое мышление. Должен быть тонкий подход», — напутствовал он Владимира Мотыля перед экспедицией.