Откуда пошла фраза «опять двадцать пять»?

На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— В русском языке существуют разговорные фразы, скрепленные внутренней рифмой. Например, «где — в Караганде», «откуда — от верблюда», «муж объелся груш», «опять двадцать пять» и другие. Можно, вероятно, назвать такие фразы образованными с помощью «фокус-покус приема». О необычном способе экспрессивного словообразования написал российский филолог Владимир Санников в книге «Русский язык в зеркале языковой игры». Встречаются также другие названия этого словообразования: повтор-отзвучие, эхо-конструкция, прием рифмованного эха. Рифмуются созвучные слова, одно из которых является искаженным двойником другого. Наибольшее распространение этот прием получил в разговорной речи, например: штучки-дрючки, страсти-мордасти, гоголь-моголь, фигли-мигли и другие. Причины того, почему в качестве отзвучия выбирается именно то, а не иное слово, крайне редко поддаются рациональному объяснению.
Что означает выражение «опять двадцать пять»?
Фразеологизм «опять двадцать пять» означает регулярное повторение какого-то события или ситуации. Обычно эта фраза употребляется, когда вновь возобновляется беседа, спор, конфликт или другое событие, которое произошло ранее. Она может выражать разочарование или усталость от однообразия. Часто используется для создания ироничного подтекста.