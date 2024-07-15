Откуда пошла фраза «нести околесицу»?

Нести околесицу — пространно, многословно говорить, писать всякие глупости. Просторечное, пренебрежительное. Он был мирно настроен, но нес околесицу, больше всего об артистах, с которыми будто был заодно и в то же время держал их в руках (К. Федин. Первые радости). (Фразеологический словарь русского литературного языка).