Откуда пошла фраза «нести околесицу»?

Популярную фразу «нести околесицу» мы сегодня слышим повсеместно. Но в своем прямом значении, до того, как выражение стало фразеологизмом, речь шла вовсе не о бессмысленной болтовне, а о кривой колее на дороге.
Нести околесицу — пространно, многословно говорить, писать всякие глупости. Просторечное, пренебрежительное. Он был мирно настроен, но нес околесицу, больше всего об артистах, с которыми будто был заодно и в то же время держал их в руках (К. Федин. Первые радости). (Фразеологический словарь русского литературного языка).
Нести околесицу (околесину, околесную) — говорить глупости, чепуху вздор. Вдруг откуда ни возьмись в бабьем кругу тетка Арина и понесла околесную. Уши развесив, бабы ее слушают, набираются от закусочницы сказов и пересудов, и пошла про Герасима худая молва, да не одна. Мельников-Печерский. На горах. (Большой словарь русский поговорок).
Синонимы: понести околесицу, колесить околесную, нести чушь, пустословить, нести ахинею.
Откуда появилось выражение «нести околесицу»?
В Толковом словаре живого великорусского языка Даля, слову «околесить» дается несколько значений:
- обколесить свет, обколозить — объездить, побывать повсюду;
- околесить и околесничать, нести, путать околесную — говорить длинно, широко, и все не приходить к делу;
- новое колесо или ось еще не околесилась — не обошлась, не обтерлась;
- околесная (дорога), околесок, околесица, околесье — окольная дорога, окружной путь;
- окольная, не идущая к делу речь, нелепица, пустяковина, бессмыслица;
- околесник — кто говорит длинно, пространно и бестолково, путаницей;
- околесина — заворотная колея, след колес на повороте.
3 версии происхождения фразы «нести околесицу»:
В Древней Руси околесицей называли колею на повороте дороги, а позже — и сам поворот. Телега, попавшая в такую колею, начинала петлять и могла сбиться с пути. Именно поэтому невнятный вздор собеседника стали называть околесицей.
Первоначально древним словом «околёсина» называли окольную, непрямую, объездную дорогу. Вместо того, чтобы идти к цели прямым путём, путник шёл по какой-то причине околёсицей. Но в этом прямом значении слово «околесица» уже пару веков как не употребляется, его переносное значение закрепилось в фразеологизме «нести околесицу».
Фразеологизм возник от слова околить (околесить) — очистить бревно от коры. Бревно подготавливали для строительных нужд, а кору, оставшуюся после околесия, считали мусором, который сжигали на костре или выбрасывали. То есть, выражение «нести околесицу» буквально можно перевести как «производить мусор».
Таким образом, в современном русском языке выражение «нести околесицу» употребляется в значении «говорить глупости», но первоначально «околесицей» называли колею на повороте, объездную дорогу и мусор, оставшийся после чистки бревен.