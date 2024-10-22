Откуда пошла фраза «игра не стоит свеч» и что она означает

— Эта фраза родом из прошлого, когда вечерние развлечения, такие как игры или чтение, происходили при свете свечей. В то время свечи были довольно дорогими, и их использование для каких-либо малозначительных действий рассматривалось как нерациональная трата ресурсов. Если люди начинали игру, которая оказывалась неинтересной или не приносила удовольствия, говорили, что «игра не стоит свеч», подразумевая, что затраченные усилия или ресурсы (свечи) не оправдывают удовольствия от игры.