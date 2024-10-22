Откуда пошла фраза «игра не стоит свеч» и что она означает

Как появилось выражение «игра не стоит свеч»? На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— Эта фраза родом из прошлого, когда вечерние развлечения, такие как игры или чтение, происходили при свете свечей. В то время свечи были довольно дорогими, и их использование для каких-либо малозначительных действий рассматривалось как нерациональная трата ресурсов. Если люди начинали игру, которая оказывалась неинтересной или не приносила удовольствия, говорили, что «игра не стоит свеч», подразумевая, что затраченные усилия или ресурсы (свечи) не оправдывают удовольствия от игры.
Происхождение выражения связывают с французской пословицей «Le jeunevautpaslachandelle», что буквально переводится как «Игра не стоит свечи». В литературных текстах это выражение встречается уже в XVI веке и использовалось в контексте именно игр, которые не приносили достаточно удовольствия, чтобы оправдать затраты, отмечает филолог.
Что означает выражение «игра не стоит свеч»?
Фраза «игра не стоит свеч» означает, что усилия или затраты на какое-либо дело не оправдывают результата. Это выражение может быть применимо как к финансовым, так и к временным или эмоциональным затратам. Оно подразумевает, что пользы от действия слишком мало, чтобы его начинать, уточняет Людмила Белоусова.
Как пояснила эксперт, сегодня выражение «игра не стоит свеч» применяется гораздо шире, чем в исходном смысле. Оно используется в различных ситуациях, когда результат не стоит усилий, времени, денег или других ресурсов, вложенных в дело. Например, если кто-то решит отказаться от проекта, который потребует много усилий, но в итоге принесет мало выгоды, он может сказать: «Это дело не стоит свеч».
Таким образом, фраза «игра не стоит свеч» указывает на то, что вложенные усилия не оправдываются результатом, и используется в самых различных контекстах — от бизнеса до повседневных дел.