Откуда пошла фраза «говорят, что кур доят»

Иногда можно услышать и такую форму: «Говорят, в Москве кур доят». Появление географической привязки часто оправдано все той же рифмой, например как у близкой по смыслу присказки: «Говорят, в Рязани грибы с глазами». Но в данном контексте Москву добавляют, чтобы подчеркнуть разницу — в столице все не как у нас. И тогда поговорка обретает иной смысл.