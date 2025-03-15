Откуда пошла фраза «говорят, что кур доят»

Фразеологизм «говорят, что кур доят» используется в русском языке как ироничное выражение, указывающее на недостоверность или абсурдность распространяемых слухов. Он применяется в ситуациях, когда собеседник ссылается на непроверенную информацию, вызывая сомнение в ее правдивости.
Откуда появилась эта фраза и что она означает?
Выражение «говорят, что кур доят» — это яркий пример народной мудрости, облеченной в стихотворную форму. Произносят слово «доят» с нарочитым ударением на букву я, чтобы получилась рифма. Хотя это, конечно, категорически не верно: единственное правильное ударение в этом слове — на букву О. Но некоторые фразеологизмы живут вопреки правилам.
Изначально поговорка была длиннее:
«Говорят, что кур доят, а коровы яйца несут — так ты не верь». Но, как и многие другие, за века она сократилась до короткой, но яркой фразы.
Однако в разговорной речи часто используется сокращенный вариант «говорят, что кур доят».
Эта пословица подчеркивает абсурдность некоторых слухов, сравнивая их с невозможными явлениями, такими как дойка кур или несение яиц коровами. Таким образом, фраза служит насмешкой над теми, кто верит нелепым слухам.
Когда правильно говорить эту фразу?
Фразеологизм «говорят, что кур доят» используется для выражения скептицизма по отношению к распространяемым слухам или неподтвержденной информации. Как правило, произносится в ответ на фразу «люди говорят» или «все говорят».
Этот фразеологизм в ироничной форме подвергает сомнению любые утверждения. И учит, что не следует верить всему, что говорят, особенно если это звучит неправдоподобно или абсурдно. Таким образом, фраза служит предостережением — нельзя доверять непроверенным данным, — и призывает к развитию критического мышления.
В этом контексте фраза «говорят, что кур доят» часто встречается в русской литературе. Например, в «Тихом Доне» у Михаила Шолохова:
"— А ты-то это точно знаешь?
— Люди говорили.
— Люди! Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету. Брехнев наслухался и трепешь языком, как баба!".
В произведении Юрия Нагибина «Подсадная утка» также используется эта фраза, для выражения сомнений в достоверности услышанного:
"— На Березовом утиного мясца ныне не найдешь, — повторил он убежденно.
— Говорят, вчера там здорово надобычили.
— Говорят, что кур доят. На Хахаль идти надо, единственное место".
В повседневной жизни, когда кто-то сообщает новость, основанную на слухах, можно ответить: «Ну да, говорят, что кур доят», выражая сомнение в правдивости информации.
Иногда можно услышать и такую форму: «Говорят, в Москве кур доят». Появление географической привязки часто оправдано все той же рифмой, например как у близкой по смыслу присказки: «Говорят, в Рязани грибы с глазами». Но в данном контексте Москву добавляют, чтобы подчеркнуть разницу — в столице все не как у нас. И тогда поговорка обретает иной смысл.