Откуда пошла фраза «Где-где? В Караганде!»

— В русском языке существуют разговорные фразы, скрепленные внутренней рифмой. Например, «где — в Караганде», «откуда — от верблюда», «муж объелся груш», «опять двадцать пять» и другие. Можно, вероятно, назвать такие фразы образованными с помощью «фокус-покус приема». О необычном способе экспрессивного словообразования написал российский филолог Владимир Санников в книге «Русский язык в зеркале языковой игры». Встречаются также другие названия этого словообразования: повтор-отзвучие, эхо-конструкция, прием рифмованного эха. Рифмуются созвучные слова, одно из которых является искаженным двойником другого. Наибольшее распространение этот прием получил в разговорной речи, например: штучки-дрючки, страсти-мордасти, гоголь-моголь, фигли-мигли и другие. Причины того, почему в качестве отзвучия выбирается именно то, а не иное слово, крайне редко поддаются рациональному объяснению.