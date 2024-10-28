Откуда пошла фраза «Где-где? В Караганде!»

На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— В русском языке существуют разговорные фразы, скрепленные внутренней рифмой. Например, «где — в Караганде», «откуда — от верблюда», «муж объелся груш», «опять двадцать пять» и другие. Можно, вероятно, назвать такие фразы образованными с помощью «фокус-покус приема». О необычном способе экспрессивного словообразования написал российский филолог Владимир Санников в книге «Русский язык в зеркале языковой игры». Встречаются также другие названия этого словообразования: повтор-отзвучие, эхо-конструкция, прием рифмованного эха. Рифмуются созвучные слова, одно из которых является искаженным двойником другого. Наибольшее распространение этот прием получил в разговорной речи, например: штучки-дрючки, страсти-мордасти, гоголь-моголь, фигли-мигли и другие. Причины того, почему в качестве отзвучия выбирается именно то, а не иное слово, крайне редко поддаются рациональному объяснению.
Что означает выражение «Где-где? В Караганде!»?
«Где-где?! В Караганде!» — устойчивое выражение русского языка, означающее нежелание говорящего прямо отвечать на вопрос о местонахождении объекта. При этом собеседник намерен и дальше поддерживать общение. Считается, что многие люди долгое время думали, что Караганда — несуществующий город, придуманный для рифмы. Однако это город в Казахстане, административный центр Карагандинской области. Название города произошло от распространенного здесь низкорослого кустарника караганы с желтыми цветами, который часто называют «желтой акацией».
Где упоминается фраза «Где-где? В Караганде!»?
Выражение «Где-где? В Караганде!» встречается в фильме 1992 года «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Также звучит в фильме 1985 года «Законный брак».
Еще эти слова легли в основу песни 1999 года «В Караганде» группы «Дюна»:
«А это где? И я опять в ответ скажу:
В Караганде, а если хочешь покажу
Где? Где? Где? Где? В Караганде!
А это где? Не знамо где».
В 2011 году в Казахстане открылся памятник фразе «Где-где? В Караганде!», потому что именно в этой республике находится упомянутый город. Инициатором памятника за несколько лет до этого выступил уроженец Казахстана продюсер Бари Алибасов. За его воплощение взялись два казахстанских скульптора — Мурат Мансуров и Викентий Комков. На открытии памятника был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса, который свидетельствует о том, что скульптурная композиция «Где-где? В Караганде!» является первым в мире памятником крылатой фразе.