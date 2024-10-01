Откуда пошла фраза «еще и конь не валялся» и что она означает

Что означает выражение «еще и конь не валялся»?
Фразу «еще и конь не валялся» употребляют, когда речь идет о каком-либо деле, которое необходимо выполнить в определенные сроки, однако к его выполнению еще не приступали или даже не думали приступать.
Фразеологизм в русском языке существует уже несколько веков. Но сегодня означает он не процесс валяния коня, а то, что работа не движется. Иногда употребляют как упрек для того, чтобы намекнуть исполнителю какой-либо работы или задачи о том, что срок получения результата приближается, а у него еще ничего не начато.
Как появилось выражение «еще и конь не валялся»?
«Многие считают, что в основе этого выражения лежит представление о своеобразной гигиенической процедуре очищения шерсти. Известно, что многие животные (лошади не исключение) любят кататься по земле, приводя в порядок шкуру. По другой версии, выражение отражает крестьянский обычай дать коню поваляться, прежде чем его запрягать, чтобы тот меньше уставал во время работы, сделав такую зарядку. А еще по тому, как конь валялся, наши предки определяли, много ли за него можно выручить. Если лошадь, катаясь по земле, перевернется на спину, хозяин продаст ее с барышом. А если нет — то с убытком», — рассказала aif.ru филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова.
Еще одна версия связана с древним обрядом. По существовавшим на Руси языческим поверьям, конь был связан с нечистой силой. Ученый Мокиенко считает: то, что коням давали поваляться в утренней росе, было своеобразным обрядом очищения. С этим очищением и связано происхождение оборота, означающего переход от ночи к дню, от дьявольской ипостаси коня к магически очищенной. Эту версию подтверждает первоначальное значение оборота.
Он означал не столько не начатое дело, сколько время наступления раннего росистого утра. В мордовских говорах «конь не валялся» значит «очень рано, еще до рассвета». В старину считалось, что это время нечистой силы. Об этом говорят выражения «еще черти на кулачках не бились», «еще черт на лошадях не гонял», то есть очень рано. Вот и фразеологизм «еще конь не валялся» относился к тому времени суток, когда дьявол, оборотившийся конем, еще не прошел чистку и не превратился в простую рабочую скотину, поясняет филолог.