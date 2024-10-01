Откуда пошла фраза «еще и конь не валялся» и что она означает

«Многие считают, что в основе этого выражения лежит представление о своеобразной гигиенической процедуре очищения шерсти. Известно, что многие животные (лошади не исключение) любят кататься по земле, приводя в порядок шкуру. По другой версии, выражение отражает крестьянский обычай дать коню поваляться, прежде чем его запрягать, чтобы тот меньше уставал во время работы, сделав такую зарядку. А еще по тому, как конь валялся, наши предки определяли, много ли за него можно выручить. Если лошадь, катаясь по земле, перевернется на спину, хозяин продаст ее с барышом. А если нет — то с убытком», — рассказала aif.ru филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова.