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Откуда пошла фраза «дышать на ладан» и что она означает

Разбираемся в значении известного выражения.

Источник: Freepik

На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:

— Ладан — это ароматическая смола, используемая в христианских церковных обрядах. Недаром появилась поговорка «боится, как черт ладана». Ладан кладут в специальный сосуд — кадило, зажигают и окуривают благовонным дымом место богослужения. Такие же действия совершают и над умирающими или умершими людьми. У людей закрепилась грустная ассоциация: запах ладана — смерть. Ну, а дышать на него — значит, быть близким к какой-то очень, очень неприятной ситуации. Позже выражение также стало употребляться для обозначения состояния используемых в быту неодушевленных предметов, чей срок эксплуатации, по всем видимым признакам, находился на грани истечения.

Что означает выражение «дышать на ладан»?

Фраза употребляется в нескольких значениях. Так говорят в отношении человека, который выглядит худым, слабым и болезненным. В прямом смысле имеется в виду, что человек от старости или по болезни утрачивает жизненные силы, доживает последние дни.

Еще выражение употребляют, говоря о старых, обветшавших вещах, строениях в плохом состоянии или предприятиях, которые ждет крах.