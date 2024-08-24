Откуда пошла фраза «дышать на ладан» и что она означает

— Ладан — это ароматическая смола, используемая в христианских церковных обрядах. Недаром появилась поговорка «боится, как черт ладана». Ладан кладут в специальный сосуд — кадило, зажигают и окуривают благовонным дымом место богослужения. Такие же действия совершают и над умирающими или умершими людьми. У людей закрепилась грустная ассоциация: запах ладана — смерть. Ну, а дышать на него — значит, быть близким к какой-то очень, очень неприятной ситуации. Позже выражение также стало употребляться для обозначения состояния используемых в быту неодушевленных предметов, чей срок эксплуатации, по всем видимым признакам, находился на грани истечения.