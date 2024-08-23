Откуда пошла фраза «держать в ежовых рукавицах» и что она означает

«Ежовые рукавицы (голицы) — это рабочие кожаные рукавицы, сшитые из очень толстой кожи без подкладки и меха, которые служили для защиты рук от повреждений при работе. Также их использовали для ловли ежей в борьбе с мышами, — рассказала aif.ru филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова. — Еще в XVIII веке выражение “ежовые рукавицы” зафиксировано в пословице: “Ежовыми рукавицами да за мягкое тело приниматься”. Говоря так, имели в виду, что некто к кому-то относится строго, без поблажек и послаблений. Позже “в ежовых рукавицах” приобрело переносное значение и вошло в русскую литературу».