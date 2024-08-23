Откуда пошла фраза «держать в ежовых рукавицах» и что она означает

Что означает выражение «держать в ежовых рукавицах»?
Согласно «Словарю русского языка» в четырех томах под редакцией советского лингвиста, доктора филологических наук Анастасии Евгеньевой, словосочетание «держать в ежовых рукавицах» значит держать в строгом повиновении, очень строго и сурово обходиться с кем-либо. Фраза может служить как угроза, и того, кому она обращена, не стоит ждать поблажек и послабления.
Что за «ежовые рукавицы»?
«Ежовые рукавицы (голицы) — это рабочие кожаные рукавицы, сшитые из очень толстой кожи без подкладки и меха, которые служили для защиты рук от повреждений при работе. Также их использовали для ловли ежей в борьбе с мышами, — рассказала aif.ru филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова. — Еще в XVIII веке выражение “ежовые рукавицы” зафиксировано в пословице: “Ежовыми рукавицами да за мягкое тело приниматься”. Говоря так, имели в виду, что некто к кому-то относится строго, без поблажек и послаблений. Позже “в ежовых рукавицах” приобрело переносное значение и вошло в русскую литературу».
В словаре Владимира Даля есть поговорка «ежовая голица учить мастерица».
Существует мнение, что фраза стала популярной и приобрела иной смысл в 1937 году, когда сталинским наркомом внутренних дел был Николай Ежов. Его считают одним из организаторов массовых репрессий. Период «большого террора» называли «ежовщиной», а выражение «держать в ежовых рукавицах» стало отражением происходящей действительности.
В каких литературных произведениях встречается фраза «держать в ежовых рукавицах»?
В повести «Капитанская дочка» Александра Пушкина 1836 года: «Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк… Что такое “дершать в ешевых рукавицах?” повторил он, обращаясь ко мне. — Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах».
У Федора Достоевского в романе «Братья Карамазовы», опубликованного в 1880 году: «Больной Самсонов подпал, однако же, под сильное влияние своей протеже, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, “на постном масле”, как говорили тогда зубоскалы».
В произведении Александра Герцена «Былое и думы» 1856 года: «В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах».