Откуда пошла фраза «без царя в голове» и что она означает

«Если перенести это на уровень личности, то царь становится метафорой для разума или здравого смысла, который должен управлять нашими мыслями и действиями. В этой фразе голова человека — это его “государство”, а разум — это “царь”, который устанавливает порядок и направляет поведение. Если “царя в голове” нет, то в мыслях и поступках воцаряется хаос, так же как в государстве без правителя начинается беспорядок», — поясняет Людмила Белоусова.