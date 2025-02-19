Откуда на Руси появилось выражение «ревёт как белуга»

Но более вероятно, что кит-белуха всегда назывался на Руси белугой. Ведь он был таким же большим и сильным как осётр. А слово “белуха” вошло в оборот только в XIX веке. В том же словаре Подвысоцкого приводятся две формы слова: “Бѣлуга” и “Бѣлуха”. Причем “Бѣлуга” стоит на первом месте. А ниже на странице находится название снастей — “Бѣлужья заводина”. Так назывались несколько сетей, которые преграждали белухам путь в море из Кандалакшского залива — одного из крупнейших заливов Белого моря.“Бѣлужья заво́дина” явно происходит от названия “белуга”, а не белуха. Всё в соответствии с правилами палатализации старославянского языка. По ним взрывная “г” после “передней гласной” “у” переходит в щипящую “ж”. Если бы кита на Руси называли “белухой”, то и снасть могла называться по-другому. Но это тоже только версия. Ведь в говоре поморов много фрикативных звуков — “ж”, “ш”, “щ”. есть даже сдвоенные: “шшука”, “яшшык”, “дрожжи”, “ижжога” (щука, ящик, дрожжи, изжога). И “белушья заводина” могла быстро стать “белужьей”.