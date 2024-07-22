Откуда фраза «Алё! Гараж?»?

По сюжету начальник управления мелкой кустарной промышленности города Мелководска Бывалов ищет, как добраться до речки, где на пароме застряла письмоносица с важной телеграммой из Москвы. Одним из вариантов было добраться на бричке: Бывалов звонит из дома во двор своему дворнику Охапкину и приказным тоном произносит: «Алё! Гараж? Заложите кобылу». Ситуация достаточно комичная, т. к. перед звонком Бывалов предупреждает собеседника, крича с балкона: «Возьмите трубку! … Я буду звонить вам по телефону». В итоге телефонная связь была очень плоха, и фразу приходилось переспрашивать вживую.