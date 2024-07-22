Откуда фраза «Алё! Гараж?»?

Такое выражение в современном мире имеет негативную окраску — его употребление связывают с невоспитанными, хабалистыми людьми. Фраза «Алё, гараж!» — грубый оклик для привлечения внимания или для выражения несогласия с позицией собеседника. Однако ранее эта цитата имела совершенно иное значение и вызывала смех у тех, кто знал о ее происхождении. Полная версия звучит как «Алё! Гараж? Заложите кобылу!» — ее произнес герой любимого многими советского музыкального фильма 1938 года выпуска.
В каком фильме впервые произнесли фразу «Алё! Гараж?»?
Известная фраза принадлежит герою комедии Григория Александрова «Волга-Волга», роли в котором сыграли Сергей Ильинский, Любовь Орлова, Мария Миронова и другие.
По сюжету начальник управления мелкой кустарной промышленности города Мелководска Бывалов ищет, как добраться до речки, где на пароме застряла письмоносица с важной телеграммой из Москвы. Одним из вариантов было добраться на бричке: Бывалов звонит из дома во двор своему дворнику Охапкину и приказным тоном произносит: «Алё! Гараж? Заложите кобылу». Ситуация достаточно комичная, т. к. перед звонком Бывалов предупреждает собеседника, крича с балкона: «Возьмите трубку! … Я буду звонить вам по телефону». В итоге телефонная связь была очень плоха, и фразу приходилось переспрашивать вживую.
В фильме Бывалов представлен в сатирической манере — его действия вызывали у зрителей смех, а фразы уходили «в народ».