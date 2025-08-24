Откуда деньжата? В России насчитали 13 млн тайных миллионеров

В эпоху электронных денег и высоких ставок по вкладам хранить дома огромные суммы в наличных купюрах кажется нелогичным, но именно так поступают некоторые россияне. Опрошенные aif.ru эксперты объяснили, откуда у нас появились скрытые миллионеры и почему они не афишируют свое состояние.
Доля безналичных платежей в первом квартале 2025 года достигла 87,6%, подсчитали в Банке России, а к концу текущего года она вырастет до 90%. Наличным остается все меньше места в нашей жизни, даже просто хранить сбережения под матрасом в условиях, когда банки предлагают щедрые проценты по вкладам, становится преступлением против самого себя. Тем не менее, еще много далеко не бедных россиян по разным причинам скрывают свои состояния, изредка проявляясь лишь при достаточно криминальных обстоятельствах.
Пенсионеры-миллионеры
Огромный резонанс вызвала история пенсионерки из Самары, у которой мошенники выманили 421 млн руб. Помимо сочувствия, многие задавались вопросом, откуда у бывшей чиновницы такие деньги. И это далеко не единичный случай. В конце декабря 2024 года пожилая москвичка отдала мошенникам в общей сложности 146 млн руб., супругов-пенсионеров обманули на 27 млн руб., 81-летний художник-минималист лишился 5 млн. руб., а 73-летней бабушке-модели, участвующей в модных показах, мошенники нанесли ущерб более чем на 63 млн руб.
И таких скрытых миллионеров в России немало.
«Оценить точно долю таких граждан довольно сложно, — говорит доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. — Но примерно она составляет 8−9% населения страны, накопления этих людей значительно превышают средние показатели уровня сбережений по стране. Из этого числа примерно 1−2% тайных миллионеров не хранят деньги в банках».
Учитывая население России, можно подсчитать, что до 13 млн наших сограждан обладают весьма внушительными состояниями.
Объем средств, хранящихся у населения «под матрасом», колеблется в диапазоне 15−18 трлн руб., — подчеркнул эксперт. — Это значительная сумма, она равняется примерно половине доходной части федерального бюджета на 2025 год.
Откуда деньги
При этом такие огромные состояния вовсе не обязательно носят криминальный характер, хотя исключать этого нельзя.
«Крупные сбережения можно сделать разными путями, как законными, так и не совсем легальными, — отметил доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. — Финансы и недвижимость можно обрести коррупционным путем до выхода на пенсию, или получить через серые схемы от родственников. В тоже время абсолютно легальная продажа оставшейся еще со времен СССР квартиры в центре Москвы или другого города-миллионника с дачей в престижном месте может принести до 200 млн руб.».
Имея большое состояние, как правило, люди становятся гораздо бдительнее и подозрительнее, не зря же говорят, что сохранить сложнее, чем накопить, отсюда и недоверие к банкам. Другая категория скрытых миллионеров понимает не совсем легальный источник своего капитала, и всячески его скрывает. Богатые хорошо понимают, что «деньги любят тишину», и избегают огласки. Поэтому непритязательная чета пенсионеров из соседней квартиры вполне может оказаться одной из богатейших семей города.
«В большинстве своем к числу людей с большими накоплениями относятся корпоративные пенсионеры, — указал Хачатурян. — Бывшие высокопоставленные руководители компаний, как государственных, так и частных, люди, выигравшие в лотерею, обладатели различных государственных наград, в том числе военных и профессиональных, депутаты Госдумы, высокопоставленные сотрудники министерств и ведомств».
Вернуть в оборот
Колоссальные состояния, накопленные пенсионерами-миллионерами, единовременно хлынуть в экономику не могут, их попросту не на что потратить.
«Эти деньги не всегда лежат мертвым грузом, — признает эксперт. — Они периодически попадают в экономику в виде расходов домохозяйств. Однако, объёмы этих расходов являются не значительными».
И не стоит забывать о тех же мошенниках — они не дремлют и пытаются всеми неправдами получить свой кусок.
«Пенсионеры — это любимая целевая аудитория мошенников, — говорит финансовый эксперт Ярослав Остудин. — Они доверчивы, и всегда это происходит от доброго сердца. Их миллионы — это зачастую накопленные и отложенные деньги, так как они уже не тратят, как 30 летние молодые люди. Кроме того, в плане потребления пенсионеры у нас другой закалки и по-другому воспитаны».
«Но наблюдающееся в последние месяцы снижение количества мошеннических преступлений говорит о эффективности государственных действий, — считает Хачатурян. — И росте доверия к властям как всего населения, так и наиболее скептической его части. А значит, в перспективе одного-двух лет стоит ждать снижения объемов лежащих “под матрасом” средств. Правда, для этого правительству предстоит еще очень многое сделать».