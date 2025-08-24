Откуда деньжата? В России насчитали 13 млн тайных миллионеров

Доля безналичных платежей в первом квартале 2025 года достигла 87,6%, подсчитали в Банке России, а к концу текущего года она вырастет до 90%. Наличным остается все меньше места в нашей жизни, даже просто хранить сбережения под матрасом в условиях, когда банки предлагают щедрые проценты по вкладам, становится преступлением против самого себя. Тем не менее, еще много далеко не бедных россиян по разным причинам скрывают свои состояния, изредка проявляясь лишь при достаточно криминальных обстоятельствах.