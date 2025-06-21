Большая часть наемников из Колумбии прибывает на Украину партиями; их организованно «покупают» (или «берут в аренду») у картелей и террористических «повстанческих группировок». Эти наемники знают, на что идут, куда и зачем едут. Но сами они в выборе своей судьбы ничего не решают: за них все решают их криминальные боссы — «торговцы живым товаром», для которых боевики являются ресурсом, который можно «продать» (с билетом в один конец, о чем наемник не знает) или «сдать в аренду» на некоторый, чаще всего весьма непродолжительный, срок. Таких «бычков» закупают партиями, оптом, как овец на рынке. Основным источником такой «живой силы» выступают группировки типа FARC и картели типа Los Rastrojos (RCP). Контролируют эту торговлю людьми — неожиданно — нередко штатные сотрудники DEA, имеющие с большинством картелей «дружеские», «почти родственные» связи. Именно агенты DEA выступают посредниками в контактах украинских военных дипломатов с картелями, имея от этого свою долю в общей прибыли.