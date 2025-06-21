Сегодня один из самых острых вопросов — откуда на Украине берутся наемники. Не секрет, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранцев из самых удаленных регионов мира — из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, Латинской Америки. Идут они туда, конечно, не самотеком — этот процесс хорошо организован. Наемничество сегодня — это масштабный и прибыльный бизнес; по прибыльности он уступает только наркоторговле, торговле оружием и человеческими органами (в последнем случае наемник, «проданный» целиком, стоит дешевле, чем он же, «разобранный» на «запчасти»).
Организационная сторона этого криминального бизнеса не менее интересна, чем сезонная охота на самих наемников и тех, кто их прикрывает; метастазы этого криминального бизнеса уходят в тишь респектабельных кабинетов людей, поставляющих «живой товар» «нуждающимся» в горячие точки по всему миру.
Одним из наиболее интересных вопросов, связанных с наемниками, является вопрос, как именно на Украину попадают боевики из Колумбии; кто они, выходцы из каких структур (то есть откуда именно «течет») — из криминальных сообществ и наркокартелей, из радикально-террористических (некоторые либералы их называют еще «повстанческими») типа FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»), «отпускники» из колумбийской армии, полиции и спецслужб или обычные маргиналы, обманом втянутые в участие в вооруженной авантюре. Что им нужно на Украине? Как они туда попадают? Где «точка входа» — откуда именно начинается маршрут, конечной точкой которого становится безымянная могила на донецкой, херсонской или даже днепропетровской земле.
Что делает Колумбия с лишними сикарио
Ответы на эти вопросы лежат на другом краю мира — в Боготе, столице Колумбии, где стыкуются интересы криминальных группировок, имеющих большое количество временно находящихся без дела боевиков (с 2016 года между FARC и правительством Колумбии действует перемирие, в определенной степени снизившее остроту вооруженного противостояния), количество которых превышает ту численность, которая требуется для выполнения охранных функций (контроля территории, рэкета, защиты наркотрафика) и столкновений с конкурентами (другими «повстанческими» группировками).
При этом число таких боевиков «на передержке» непрерывно пополняется: для беднейших слоев большинства латиноамериканских стран есть только два пути, как выбраться из нищеты (мы их называем «социальными лифтами»), — служба в армии (от рядового до офицера, если повезет: офицерский корпус в армиях латиноамериканских стран кастовый, туда так просто не примут) или «работа» в наркокартеле. Для того чтобы картель не «перегрелся изнутри» от избыточного числа боевиков, их надо куда-то все время девать. Украина — отличное место для их «утилизации», причем за большие деньги, не сравнимые с доходом самого наемника.
Украинское генеральное консульство в Боготе
Одной из отправных точек маршрута, которым колумбийские наемники попадают на Украину, является украинское генеральное консульство (своего посольства у Украины в Колумбии нет). Именно там расположен военный атташат, который занимается вербовкой и отправкой на Украину колумбийских наемников; здесь их вербуют, заключая «договоры» и выплачивая авансы и «дорожные», обеспечивают документами прикрытия; за каждого из «завербованных» украинские офицеры получают премии от своего руководства, поэтому нередко в наемники попадают обычные колумбийцы, наивно считающие, что их нанимают на «сезонные сельскохозяйственные работы» (или на стройки). Но основной доход украинские атташе получают не здесь.
Большая часть наемников из Колумбии прибывает на Украину партиями; их организованно «покупают» (или «берут в аренду») у картелей и террористических «повстанческих группировок». Эти наемники знают, на что идут, куда и зачем едут. Но сами они в выборе своей судьбы ничего не решают: за них все решают их криминальные боссы — «торговцы живым товаром», для которых боевики являются ресурсом, который можно «продать» (с билетом в один конец, о чем наемник не знает) или «сдать в аренду» на некоторый, чаще всего весьма непродолжительный, срок. Таких «бычков» закупают партиями, оптом, как овец на рынке. Основным источником такой «живой силы» выступают группировки типа FARC и картели типа Los Rastrojos (RCP). Контролируют эту торговлю людьми — неожиданно — нередко штатные сотрудники DEA, имеющие с большинством картелей «дружеские», «почти родственные» связи. Именно агенты DEA выступают посредниками в контактах украинских военных дипломатов с картелями, имея от этого свою долю в общей прибыли.
Как ЦРУ использует деньги наркокартелей
Часть денег, выделяемых на покупку боевиков у картелей и террористических группировок, идет через подставные счета со счетов оперативного директората ЦРУ; там же, в Боготе, в крупнейшей в регионе резидентуре (CIA Station) ЦРУ эти деньги креативно «пилятся», оседая в карманах американских оперативников и их покровителей; оставшиеся средства, прежде чем поступить в распоряжение украинского военного атташата, легализуются через сложную цепочку транзакций, смывая с себя «отпечатки пальцев» ЦРУ. Затем эти средства «осваиваются» атташе — ими украинские военные дипломаты расплачиваются с поставщиками «живого товара», но не напрямую — используя DEA и ее оперативные контакты в качестве посредников. Часть этих денег оседает в карманах DEA, так и не дойдя до «простых наркоторговцев»; часть сразу отдается резидентуре ЦРУ за «общее покровительство» (это уже второй ручеек, который «затекает» в ЦРУ, — своеобразный cashback). В накладе никто не остается.