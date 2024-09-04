Откуда берется пассивная агрессия на работе? Есть три сценария

Подавленный гнев может маскироваться под сарказм, напускное равнодушие, демонстративное игнорирование, язвительные комментарии в чью-то сторону и в невыполнении обещанного.
Как возникает пассивная агрессия в коллективе
Атмосферу в коллективе, как правило, создает руководитель. И как раз он может быть причиной пассивной агрессии. Вот почему она может появиться.
1. Руководитель стремится все контролировать
Непрерывный контроль со стороны руководителя сильно утомляет подчиненных. И чаще всего они не могут открыто выразить свое негодование, поэтому агрессия из прямой превращается в скрытую и выражается в сопротивлении продуктивной деятельности.
2. Руководитель боится конфликтов в коллективе
Руководитель старается подавить любые разногласия, из-за чего не удовлетворяются потребности коллектива. Скрытые негативные эмоции накапливаются, и в итоге превращаются в пассивную агрессию, а также в сопротивление при выполнении задач.
3. Руководитель использует метод «кнута»
Руководитель кричит на подчиненных, оскорбляет и шантажирует их, манипулирует ими и эмоционально давит. Так, сотрудники постепенно привыкают к такому поведению начальника и начинают игнорировать его и его задания.
Как противостоять пассивной агрессии на работе
Самый лучший способ — игнорирование. Если не вовлекаться в конфликты и не поддерживать пассивную агрессию, рано или поздно провокатор перестанет агрессировать. Дело в том, что таким людям важно увидеть реакцию, а если ее нет, вести себя так больше не имеет смысла.
Однако могут быть случаи, когда агрессору придется объяснить, что такой стиль общения — не лучший выбор. Возможно, сделать это придется несколько раз.
В каком случае стоит менять работу
Если в коллективе принято искать человека, на которого можно повесить вину за ошибки, то такой коллектив можно назвать «токсичным». Лучше всего с такими коллегами попрощаться, чтобы сохранить свое здоровье и нервы.
Если в целом сотрудники адекватные, то речь, скорее всего, идет о сливе агрессии, которая накопилась по отношению к вышестоящему руководству или к сложным клиентам организации. Задача для отдела HR — разобраться, в чем причина и как это отрегулировать.
Ранее были названы скрытые признаки пассивно-агрессивного человека.