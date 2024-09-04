Откуда берется пассивная агрессия на работе? Есть три сценария

Самый лучший способ — игнорирование. Если не вовлекаться в конфликты и не поддерживать пассивную агрессию, рано или поздно провокатор перестанет агрессировать. Дело в том, что таким людям важно увидеть реакцию, а если ее нет, вести себя так больше не имеет смысла.