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Откуда берется пассивная агрессия на работе? Есть три сценария

Пассивная агрессия — это форма коммуникации, при которой человек не может выразить гнев, страх или неприязнь к кому-то открыто. Проявляется она в громком хлопке дверью в гневе, завуалированных оскорблениях или намеренного пренебрежения.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Подавленный гнев может маскироваться под сарказм, напускное равнодушие, демонстративное игнорирование, язвительные комментарии в чью-то сторону и в невыполнении обещанного.

Как возникает пассивная агрессия в коллективе

Атмосферу в коллективе, как правило, создает руководитель. И как раз он может быть причиной пассивной агрессии. Вот почему она может появиться.

1. Руководитель стремится все контролировать

Непрерывный контроль со стороны руководителя сильно утомляет подчиненных. И чаще всего они не могут открыто выразить свое негодование, поэтому агрессия из прямой превращается в скрытую и выражается в сопротивлении продуктивной деятельности.

2. Руководитель боится конфликтов в коллективе

Руководитель старается подавить любые разногласия, из-за чего не удовлетворяются потребности коллектива. Скрытые негативные эмоции накапливаются, и в итоге превращаются в пассивную агрессию, а также в сопротивление при выполнении задач.

3. Руководитель использует метод «кнута»

Руководитель кричит на подчиненных, оскорбляет и шантажирует их, манипулирует ими и эмоционально давит. Так, сотрудники постепенно привыкают к такому поведению начальника и начинают игнорировать его и его задания.

Как противостоять пассивной агрессии на работе

Самый лучший способ — игнорирование. Если не вовлекаться в конфликты и не поддерживать пассивную агрессию, рано или поздно провокатор перестанет агрессировать. Дело в том, что таким людям важно увидеть реакцию, а если ее нет, вести себя так больше не имеет смысла.

Однако могут быть случаи, когда агрессору придется объяснить, что такой стиль общения — не лучший выбор. Возможно, сделать это придется несколько раз.

В каком случае стоит менять работу

Если в коллективе принято искать человека, на которого можно повесить вину за ошибки, то такой коллектив можно назвать «токсичным». Лучше всего с такими коллегами попрощаться, чтобы сохранить свое здоровье и нервы.

Если в целом сотрудники адекватные, то речь, скорее всего, идет о сливе агрессии, которая накопилась по отношению к вышестоящему руководству или к сложным клиентам организации. Задача для отдела HR — разобраться, в чем причина и как это отрегулировать.

Ранее были названы скрытые признаки пассивно-агрессивного человека.