Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей

Данные основаны на предварительных расчетах специальной службы расчета эфемерид околоземных астероидов «NEODyS-2» и будут уточнены в период, когда астероид подлетит к Земле на рубеже 2028 и 2029 годов, но окажется не очень близко к планете, сказал собеседник агентства. Тем не менее, он будет доступен для наблюдений в профессиональные телескопы. Астероид относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года.