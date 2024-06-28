Открыты свидетельства ускоренного образования кратеров на Марсе

Ученые предполагают, что учащение образования кратеров может быть связано с тем, что в ближайших окрестностях Марса недавно мог разрушиться крупный астероид, чьи обломки сейчас периодически падают на четвертую планету Солнечной системы. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что InSight с разрывом всего в 97 дней зафиксировал толчки, порожденные образованием сразу двух крупных кратеров, чей диаметр превышает 100 м. Последующие наблюдения и замеры покажут, так ли это на самом деле, подытожили планетологи.