Открыто скопление со сверхгигантскими звездами

Новое исследование, проведенное с помощью спутника Gaia, показало, что радиус ядра Barbá 2 составляет 2,74 световых года, а расстояние до скопления — около 24 100 световых лет. Астрономы смогли идентифицировать 201 возможный член Barbá 2, каждый из которых был сосредоточен вблизи ядра. При этом 53 из них классифицировали как возможные загрязнители или звезды, принадлежащие к расширенной популяции скопления.