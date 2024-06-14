В Петергофе после длительной реставрации откроется Китайский дворец

18 июня для посещения в Государственном музее «Петергоф» откроется Китайский дворец, об этом сообщила в свое телеграмм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова (1).
Реставрация велась на протяжении последних 20 лет. За это время удалось полностью восстановить фасады и гидроизоляцию, а также 17 интерьеров здания. Открытие объекта приурочено к 295-летию со дня рождения Екатерины II.
Для посещения будут доступны четыре зала — Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы.
Напомним, что из Петергофа в Кронштадт запустили скоростной катамаран «Грифон». Теперь время в пути составляет 35 минут. А билет обойдется в 550 рублей на одного человека.
Список источников
1. Телеграм-канал министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.
Автор: Елизавета Чеботарева