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В Петергофе после длительной реставрации откроется Китайский дворец

Восстановительные работы проходили с 2004 года.

Китайский дворец в Петергофе после реставрации.
Источник: телеграм-канал

18 июня для посещения в Государственном музее «Петергоф» откроется Китайский дворец, об этом сообщила в свое телеграмм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова (1).

Реставрация велась на протяжении последних 20 лет. За это время удалось полностью восстановить фасады и гидроизоляцию, а также 17 интерьеров здания. Открытие объекта приурочено к 295-летию со дня рождения Екатерины II.

Новость

Для посещения будут доступны четыре зала — Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы.

Напомним, что из Петергофа в Кронштадт запустили скоростной катамаран «Грифон». Теперь время в пути составляет 35 минут. А билет обойдется в 550 рублей на одного человека.

Список источников

1. Телеграм-канал министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Автор: Елизавета Чеботарева