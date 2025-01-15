Открытия Софьи Ковалевской и других знаменитых женщин

В 1888 году она написала работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки». В ней был найден новый случай решения задачи о вращении не вполне симметричного гироскопа. Два других случая ранее обнаружили Л. Эйлер и Ж. Лагранж. У исследованного Ковалевской «волчка» центр тяжести находится где-то в стороне от точки опоры, то есть вне оси вращения. Движение такого волчка вокруг оси неравномерное и прерывистое. В 1889 году она получила за свое открытие большую премию Парижской академии в размере 5 тысяч франков. В 1889 году за другую работу — о вращении твердого тела — ей присудили премию Шведской королевской АН.