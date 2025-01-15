Открытия Софьи Ковалевской и других знаменитых женщин

Открытия Ковалевской (1875, 1888, 1889 годы)
В 1875 году Софья Ковалевская открыла теорему о существовании решений нормальной системы уравнений с частными производными, получившую название теоремы Коши-Ковалевской.
В 1888 году она написала работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки». В ней был найден новый случай решения задачи о вращении не вполне симметричного гироскопа. Два других случая ранее обнаружили Л. Эйлер и Ж. Лагранж. У исследованного Ковалевской «волчка» центр тяжести находится где-то в стороне от точки опоры, то есть вне оси вращения. Движение такого волчка вокруг оси неравномерное и прерывистое. В 1889 году она получила за свое открытие большую премию Парижской академии в размере 5 тысяч франков. В 1889 году за другую работу — о вращении твердого тела — ей присудили премию Шведской королевской АН.
Сара «Табита» Бэббит и циркулярная пила (1813 год)
Ткачиха Сара Бэббит изобрела циркулярную пилу. Женщина, жившая в XIX веке в Массачусетсе, открыла прототип циркулярной пилы с круглым лезвием, глядя на тяжелую работу местных лесорубов. Изобретение Бэббит вращалось с помощью водяного колеса, что позволило уменьшить усилия пильщиков. Первое изделие женщины стало использоваться на лесопилке в Олбани в 1813 году.
Ада Лавлейс и первый язык программирования (1844 год)
Британская графиня Ада Лавлейс была известным математиком и считается «матерью программирования». В 1844 году Лавлейс детально описала вычислительную машину, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем, и написала для нее первую в мире программу. Она представляла собой собой алгоритм для вычисления чисел Бернулли. Именно Лавлейс ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка».
Джозефина Кокрейн и посудомоечная машина (1886 год)
Будучи простой американской домохозяйкой, Джозефина Кокрейн вошла в мировую историю как создательница посудомоечной машины. Устройство, которое легко устанавливалось на кухне, отлично отмывало посуду и грело воду с помощью простого ТЭНа. Посудомоечная машина Джозефины Кокрейн была запатентована в 1886 году. Со временем она усовершенствовала свое изобретение, добавив встроенную сушку.
Мэри Андерсон и автомобильные дворники (1903 год)
Однажды американка Мэри Андерсон посочувствовала водителю троллейбуса, выглядывающему зимой в открытое окно сквозь снег, чтобы наблюдать за дорогой. Казалось бы, обычный случай. Однако сочувствием все не ограничилось — Андерсон в итоге создала автомобильные дворники. Изобретение Мэри состояло из двух планок, установленных на лобовом стекле, которые приводились в движение специальным рычагом с грузиком.
Эль Долорес Джонс и глушитель для автомобилей (1917 год)
Еще одно автомобильное изобретение принадлежит женщине. Первые автомобили выпускались без глушителя и создавали слишком много шума на улице. Эту ситуацию решила исправить Эль Долорес Джонс. Она придумала акустический фильтр для автомобильных моторов. Это изобретение было запатентовано в 1917 году и с тех пор стало устанавливаться на все машины.
Хэди Ламарр и основа Wi-Fi (1942 год)
Она была голливудской актрисой. В 1942 году Хэди Ламарр вместе с Джорджем Антейлом придумала и запатентовала технологию «прыгающих частот» под названием «Система скрытной связи». Она позволяла дистанционно управлять торпедами, не давая противнику перехватить сигнал. Именно эта технология позднее стала основой для сотовой связи и Wi-Fi.
Мария Телькеш и первая солнечная система отопления (1948 год)
Венгерско-американский ученый и изобретатель Мария Телькеш была известна как «Королева Солнца». Так ее прозвали за работу с солнечной энергией. В 1947 году она создала первый термоэлектрический генератор, а в 1948 году разработала первую солнечную систему отопления для «Солнечного дома» в Довере, штат Массачусетс. На ее счету изобретение еще множество практических термических устройств.
Стефани Кволек и кевлар (1965 год)
Американский химик польского происхождения, работавшая в крупнейшей компании DuPont, искала прочное волокно для использования в шинах. В итоге она создала полипарафенилен-терефталамид, более известный как кевлар — гибкое, легкое и прочное вещество, из которого сейчас делают бронежилеты. За 40 лет работы ученым-исследователем Кволек запатентовала 28 изобретений и была принята в «Национальный зал славы изобретателей».
Мэри Ван Бриттан Браун и система охраны дома (1966 год)
Американская медсестра Мэри Ван Бриттан Браун и ее муж Альберт в 1966 году разработали первую в мире систему домашней безопасности. Их изобретение состояло из камеры, которая приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок. Видео отображалось на экране в спальне у изобретательницы, а сам монитор был оснащен кнопкой сигнала тревоги. В 1969 году супруги запатентовали свое детище.