Кому достанутся черноморские порты и что означают переговоры США и России

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CBS News сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры и ситуация в Черном море является одним из предметов будущего соглашения. Попытка открыть Черное море для Украины уже была. 22 июля 2022 года была подписана зерновая сделка. Но в 2023 году она прекратила существование. Киев использовал порты не только для вывоза зерна, но и поставок оружия. Россия же не получила ничего.
— Есть регионы, которые интересны России. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украину. С этими вопросами нужно разобраться, — заявил Уиткофф в эфире CBS News. Также он упомянул о доступе к портам и потенциальной договоренности в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что сейчас США пытаются вести переговоры как собственники, так как Владимир Зеленской уже продал инфраструктуру на Черном море. Но он не может обеспечить легитимное владение собственностью новым владельцам. Судьбу Украины будет решать победитель в этом вооруженном конфликте и это Россия.
— Украина переходит полностью под наш контроль, и мы решаем, что мы будем делать с ее недрами, электростанциями, землей, которую Зеленский, наверное, продал уже несколько раз, а также морскими портами. И мы можем допустить, если пожелают наше правительство некого участие американских компаний в решении судьбы этой собственности, но здесь вопрос — какой кусок собственности и достанется и на каких условий, что не просто им передать во владение, а, например, участвовать в восстановлении этих объектов, которые американцы хотят считать своими. Чтобы с этих объектов Украина уплачивала тот самый долг, о котором говорил Дональд Трамп, обсуждая с Зеленским так называемую сделку по ископаемым и ресурсам, — рассказал Леонков.
При этом США представляет Украину, как проигравшую сторону. Военный эксперт напомнил, что проигравшие не имеют право на репарации. Рассчитывать американцам на украинскую собственность не стоит, так как Владимир Зеленский и его окружение не смогут распоряжаться и подписывать какие-то документы.
Экономист Максим Чирков считает, что в дальнейшем, в случае договоренностей, инициатива по портам в Черном море скажется на безопасности в Европе, в том числе даст возможность страховать грузы. Стоит напомнить, что выход к Черному морю есть не только у России и Украины, но и у Румынии, Болгарии, Турции, Абхазии и Грузии. Инциденты с последствием боевых действий на Черном море уже случаются. В июне 2024 года украинская мина приплыла к берегам Турции. Ее смогли обезвредить. Газета Milliyet писала, что из-за мины пришлось ограничить доступ к пляжам.
Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут пройти в формате телефонного разговора уже на этой неделе. В беседе с CNN Уиткофф отметил, что президент России согласен с американским коллегой о необходимости остановки боевых действий. Спецпредставитель ожидает, что соглашение о прекращении огня может быть подписано в ближайшие недели.