Кому достанутся черноморские порты и что означают переговоры США и России

— Украина переходит полностью под наш контроль, и мы решаем, что мы будем делать с ее недрами, электростанциями, землей, которую Зеленский, наверное, продал уже несколько раз, а также морскими портами. И мы можем допустить, если пожелают наше правительство некого участие американских компаний в решении судьбы этой собственности, но здесь вопрос — какой кусок собственности и достанется и на каких условий, что не просто им передать во владение, а, например, участвовать в восстановлении этих объектов, которые американцы хотят считать своими. Чтобы с этих объектов Украина уплачивала тот самый долг, о котором говорил Дональд Трамп, обсуждая с Зеленским так называемую сделку по ископаемым и ресурсам, — рассказал Леонков.