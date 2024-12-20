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Открытие 26-го Харбинского фестиваля льда и снега в Китае. Фотогалерея

В рамках мероприятия будет представлено более 2000 ледяных скульптур, а также самый большой снежный лабиринт в мире.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
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21 декабря в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян, Китай) стоится открытие 26-го фестиваля ледяных и снежных скульптур Harbin Ice and Snow World. Темой этого года станет «Одна мечта о льде и снеге, одна любовь в Азии».

Harbin Ice and Snow World — один из крупнейших в мире парков льда и снега, а также одна из главных достопримечательностей города Харбин. На ежегодном зимнем фестивале из снега и льда изготавливают более 2000 ледяных скульптур, а также проводят тематические представления и спортивные соревнования.

В этом году на территории парка площадью в 1 млн квадратных метров будет представлено 9 основных зон, включающих парк с ледяными скульптурами, самый большой в мире снежный лабиринт и масштабный VR-аттракцион «Охота ледяного дракона за жемчугом».

Во время мероприятия посетители смогут увидеть огромные ледяные скульптуры, подсвеченные разноцветной подсветкой, попробуют свои силы в керлинге и прокатятся на санках по ледяной горке.

Ранее рассказывали, что в Нью-Йорке прошел ежегодный СантаКон.