Открытие 26-го Харбинского фестиваля льда и снега в Китае. Фотогалерея

Harbin Ice and Snow World — один из крупнейших в мире парков льда и снега, а также одна из главных достопримечательностей города Харбин. На ежегодном зимнем фестивале из снега и льда изготавливают более 2000 ледяных скульптур, а также проводят тематические представления и спортивные соревнования.