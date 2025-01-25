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Открыта серьезная проблема, которая может помешать освоению космоса

Канадские ученые из Монреальского университета обнаружили возможную помеху долгим космическим миссиям.

Источник: NASA

Пребывание в невесомости от полугода вызывает значительные изменения в глазах, что сказывается на зрении. Исследование опубликовано в научном издании IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology (IEEE OJEMB).

По словам офтальмолога Сантьяго Константиноса, после 6−12 месяцев на борту Международной космической станции (МКС) у 80% астронавтов диагностировали так называемый нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом (SANS).

Выводы специалистов основаны на данных NASA о здоровье 13 астронавтов, которые провели на МКС от 157 до 186 дней.

Исследователи сравнили три параметра зрения до и после космических полетов: жесткость глаза, внутриглазное давление и амплитуду глазного импульса.

Оказалось, что при длительном нахождении в невесомости жесткость глаза снижается на 33%, внутриглазное давление падает на 11%, а амплитуда глазного импульса уменьшается на 25%.

Эти изменения сопровождались такими симптомами, как уменьшение размера глаза, изменение поля зрения и, в некоторых случаях, отек зрительного нерва и складки сетчатки.

Ученые также обнаружили, что у пяти астронавтов толщина сосудистой оболочки глаза превышала 400 микрометров, что не коррелировало с возрастом, полом или предыдущим опытом космических полетов.

Специалисты полагают, что пульсации крови в условиях микрогравитации могут создавать эффект гидравлического удара, при котором внезапные перепады давления кровотока вызывают механический шок для глаза и приводят к значительным изменениям в тканях органа.

Команда отметила, что глаза всех астронавтов вернулись в нормальное состояние после возвращения на Землю.