Открыта редкая экзопланета

Исследователи отметили, что большинство планет с подобными характеристиками обычно входят в многопланетные системы. Если же HD 86728 b окажется единственной планетой в этой системе, то она войдет в число редких экзопланет — менее 12 процентов таких объектов обнаруживаются без «планетных собратьев». Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.