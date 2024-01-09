Открыт новый вид динозавров. Ранее считали, что это детеныш T. rex

Источник: Raul Martin / University of Bath

В 1942 году в Монтане (США) обнаружили первый череп динозавра, получившего название Nanotyrannus lancensis. Долгое время палеонтологи спорили, является ли древний ящер представителем отдельного вида или детенышем Tyrannosaurus rex. Николас Лонгрич из Университета Бата (Великобритания) и Эван Томас Саитта из Чикагского университета (США) вновь проанализировали останки и нашли доказательство того, что особь все-таки относится к отдельному виду. Подробности приводятся в научном журнале Fossil Studies. Вкратце о результатах сообщается на сайте Университета Бата.

Эксперты изучили годичные кольца, анатомию Nanotyrannus lancensis и ранее неизвестные окаменелости молодой особи T. rex.

Судя по годичным кольцам, рост Nanotyrannus lancensis замедлился. А значит, динозавр уже достиг размеров взрослой особи и не был детенышем. Моделирование показало, что он никак не мог вырасти значительно больше. Рост особи был бы в районе 5 м, а вес — 900−1500 кг. Динозавры T. rex были крупнее — вырастали до 9 м и выше, а весили порядка 8 тыс. кг.

Изученная окаменелость молодой особи T. rex представляет собой лобную кость. И на ней есть признаки, характерные для взрослых представителей вида. У Nanotyrannus lancensis их нет.

Ученые считают, что у Nanotyrannus lancensis были более длинные передние лапы. Эти особи были проворными и быстрыми. Если T. rex полагался на размеры и силу, то представители недавно установленного вида — на скорость.

Ранее на севере Гренландии нашли окаменелости другого хищника — червя Timorebestia, чье название с латыни можно перевести как «чудовище» (terror beasts). Эти организмы жили 518 млн лет назад. В длину они вырастали до 30 см. У этих древних существ были длинные усики и внушительный набор внутренних челюстей.