Открыть глаза

С 10 марта стартует Всемирная неделя борьбы с глаукомой. Это хроническое заболевание, при котором повышение внутриглазного давления постепенно вызывает поражение зрительного нерва и может привести к нарушениям зрения, вплоть до слепоты. Сейчас в России на учете у врачей состоят около 1,3 млн человек с глаукомой.
Заболевание не имеет явных симптомов, особенно на ранних стадиях, и выявляется чаще всего совершенно случайно. В результате в 40−80% случаев эта патология диагностируется лишь на поздних стадиях и пациенты вовремя не получают надлежащего лечения.
Поводом для беспокойства и обращения к врачу должен быть любой дискомфорт и болезненные ощущения, связанные с глазами и зрением. Например, это такие симптомы, как головные боли, ощущение затуманенности взгляда и давления, ломота в области бровей, появление радужных кругов и сеточек перед глазами, ухудшение зрения — особенно в вечернее время.
Заболевание диагностируют чаще всего у людей старше 40 лет. Факторами риска для развития глаукомы становятся высокое внутриглазное давление, наличие этой болезни у близких родственников, высокая степень близорукости и дальнозоркости, травмы глаз, длительное употребление гормональных препаратов, тонкая роговица глаза, уже имеющиеся изменения зрительного нерва, а также хронические заболевания — например, сахарный диабет, артериальная гипертензия, мигрень.
Чтобы вовремя обнаружить у себя это заболевание, рекомендуется посещать врача-офтальмолога каждые два-четыре года людям до 40 лет. С 40 до 60 лет это необходимо делать каждые два-три года, а после 60 лет требуется проходить осмотр раз в год-два.
Пациентам с подтвержденной глаукомой нужно проверять внутриглазное давление у офтальмолога каждые три-шесть месяцев. И в некоторых случаях, когда врач рекомендует делать это чаще, можно использовать приборы для домашнего применения. Для выявления темпов прогрессирования заболевания каждый год важно проводить оценку периферического зрения и исследовать зрительный нерв.
Замедлить развитие глаукомы можно только с помощью лечения. Чаще всего пациентам назначают глазные капли, снижающие внутриглазное давление. При этом врач каждые три-шесть месяцев снимает контрольные показатели и оценивает эффективность борьбы с заболеванием. Если должного эффекта нет, то по показаниям подключают лазерное лечение — отдельно или в сочетании с глазными каплями. В случае отсутствия эффективности лечения и этими методами человеку назначают операцию.
При этом этом тенденция в лечении этого заболевания в последние годы чаще всего направлена на минимизацию оперативного вмешательства и травматичности хирургических манипуляций. Для этого направления даже разработали специализированное название — MIGS (minimal invasive glaucoma surgery), или минимально инвазивная хирургия глаукомы.
Чтобы снизить риск повышения внутриглазного давления, пациентам с глаукомой рекомендовано употреблять продукты, богатые антиоксидантами, — овощные салаты, зелень. Также следует исключить ношение тугих галстуков и шарфов, отказаться от курения и при занятиях спортом избегать упражнений с опущенной вниз головой.
Кроме того, важно следить за артериальным давлением: оно не должно быть низким. И при лечении, например, артериальной гипертензии важно, чтобы врач подобрал оптимальную дозировку препаратов. Следует проконсультироваться с лечащим офтальмологом по поводу индивидуальной суточной нормы потребления жидкости — слишком большое ее количество может повысить глазное давление.
Автор — врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье».
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