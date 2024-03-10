Открыть глаза

Замедлить развитие глаукомы можно только с помощью лечения. Чаще всего пациентам назначают глазные капли, снижающие внутриглазное давление. При этом врач каждые три-шесть месяцев снимает контрольные показатели и оценивает эффективность борьбы с заболеванием. Если должного эффекта нет, то по показаниям подключают лазерное лечение — отдельно или в сочетании с глазными каплями. В случае отсутствия эффективности лечения и этими методами человеку назначают операцию.