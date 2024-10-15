Открыт биологический механизм выживания клеток в условиях голодания

Ранее в британском Университете Бата открыли новый тип самоуничтожающихся клеток в эмбрионах человека. Они не соответствуют профилю ни одного из известных науке типов клеток, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology. На раннем этапе развития эмбриона клетки с поврежденными ДНК продолжают выполнять важные функции. Однако спустя время запускается механизм их самоуничтожения, поскольку у эмбриона уже достаточно неповрежденных клеток, которые дают ему возможность существовать. Херст и его команда предположили, что такое явление может быть одним из способов защиты ДНК.