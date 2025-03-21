«Откройте ворота бывшему царю!» 21 марта 1917 года арестовали семью Николая II

В этот же день во дворце сменилась охрана. Семью царя окружили 336 незнакомых им солдат и офицеров. Новые охранники вели себя как плебеи: всячески подчеркивали, что больше никому не подчиняются, делали грубые замечания женщинам, рылись в белье, ловили и тут же жарили золотистых карпов в Царскосельском пруду. Особенно старались унизить самых безответных: детей Николая II. Однажды солдаты ворвались в комнату, где княжны занимались рукоделием и обвинили их в том, что они «красным светом» подают кому-то знаки. Выяснилось, что виной всему было кресло-качалка, в котором сидела и вышивала одна из дочерей царя. Раскачивающая тень от спинки заслоняла лампу.