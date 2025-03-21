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«Откройте ворота бывшему царю!» 21 марта 1917 года арестовали семью Николая II

После отречения Николая II большевики потребовали от Временного правительства немедленной казни царя. Но Керенский остался тверд: «Я новым Маратом не буду!».

Решение принято

Какое-то время Временное правительство обсуждало вопрос выезда Николая II с семьей за границу к его британскому кузену Георгу. Однако тот, поразмыслив, отказал брату в приюте. Мотив у короля был следующим: большевикам может не понравиться выдача монарха в страну Антанты. Они прекратят боевые действия против Германии; Британии и Франции придется сражаться с немцами без союзника на Востоке. И еще это может не понравиться населению Британии, и оно свергнет Георга V. В общем, король тревожился о судьбе собственной головы, и обрек на гибель всю семью русского самодержца.

Уже 20-го марта 1917-го года под нажимом Петроградского совета правительство Керенского приняло решение об аресте Николая II и его супруги. Согласно свидетельству одного из цареубийц — Егорова, об этом Николаю II сообщил один из предавших его генералов — Михаил Алексеев. Сообщение было довольно обтекаемым: «Вы как бы можете считать себя арестованным».

Одновременно с этим, в Царском селе генерал Корнилов — командующий войсками Петроградского округа произвел арест императрицы Александры с дочерьми и наследником Алексеем. Позже историки будут ставить арест императорской семьи в укор Корнилову.

Источник: РИА "Новости"

Как арестовывали императрицу Александру и детей

Временное правительство собиралось провести суд над самодержцем и императрицей Александрой, расследуя ее намерения якобы заключить с Германией сепаратный мир и содружество. Это при том, что сам государь вложил в войну 200 000 000 рублей наследства (по нынешним деньгам — больше 20 миллиардов долларов) и за два года поставил Россию на военные рельсы.

Производство артиллерийских орудий в 1916 году по сравнению с началом войны выросло в 17 раз, снарядов — в 3,2 раза, винтовок почти в 10 раз, пулеметов — в 14, патронов и самолетов в 4 раза.

Страна только что провела блестящее наступление, названное Брусиловским прорывом, а императрица Александра уже выбирала цвет формы, в которой русские полки пойдут маршем по Берлину.

При этом британские шпионы особо постарались в распространении клеветы об императрице, ведь она была немкой. К слову сказать, эту тему исследовало множество историков и никаких доказательств отношений императрицы с Германией не нашли.

Для ареста государыни Корнилов вошел в одну из комнат детской половины, сообщил Александре об аресте и представил нового начальника царскосельского караула полковника Кобылинского. Затем он остался наедине с императрицей Александрой, и, как мог, успокоил ее. После чего собрал всех во дворе и объявил, что лица, которые решат остаться при императорской семье будут считаться арестованными и должны соблюдать режим.

В этот же день во дворце сменилась охрана. Семью царя окружили 336 незнакомых им солдат и офицеров. Новые охранники вели себя как плебеи: всячески подчеркивали, что больше никому не подчиняются, делали грубые замечания женщинам, рылись в белье, ловили и тут же жарили золотистых карпов в Царскосельском пруду. Особенно старались унизить самых безответных: детей Николая II. Однажды солдаты ворвались в комнату, где княжны занимались рукоделием и обвинили их в том, что они «красным светом» подают кому-то знаки. Выяснилось, что виной всему было кресло-качалка, в котором сидела и вышивала одна из дочерей царя. Раскачивающая тень от спинки заслоняла лампу.

Прибытие Николая II

Источник: РИА "Новости"

22 марта в Царское село привезли Николая II. Сначала большевики настаивали на непременном помещении царя в Петропавловскую крепость, однако Керенскому удалось отстоять свою точку зрения, и царя увезли к семье.

На вокзале, по свидетельству полковника Кобылинского, произошла неприятная сцена. Когда сопровождавшие государя передали его полковнику, и царь вышел из вагона, следом за ним буквально посыпались прибывшие с ним люди. Они, словно тараканы, стали разбегаться прочь от государя, в ужасе оглядываясь и боясь, что их запомнят и что за ними придут. Среди бежавших были генералы Нарышкин и Цабель. Сцена вышла отвратительная.

Когда Николая II привезли ко дворцу, ворота были закрыты. Часовой отказался пропускать царя и послал за дежурным офицером. Тот издалека крикнул часовому так, чтобы слышали все: «Открыть ворота бывшему царю!». Когда Николай II прошел мимо него, дежурный офицер засунул руки в карманы и перекатывал во рту папиросу, всячески подчеркивая свою независимость. На крыльцо вышло много солдат, все с красными бантами. Николай II приветствовал их, отдав честь, но ответного жеста не дождался.

Свидетели рассказывали, что государь и императрица встретились в детской «с улыбочкой», обнялись и пошли к детям. Только оставшись наедине с мужем Александра позволила себе расплакаться. Глаза Николая II тоже были влажными.

Источник: РИА "Новости"

Так началось восхождение Романовых на Голгофу. Из Царского села через Тобольск — до подвала дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Все они, включая детей и верных слуг, будут убиты в ночь с 16-го на 17-е июня 1918-го года. Стены, забрызганные кровью семьи последнего русского царя, будут испещрены похабными картинками и скабрезными надписями.

Только через много лет царь станет святым, а на месте уничтожения его останков возникнет знаковое для православных людей место — монастырь Святых Царственных Страстотерпцев.

Майя Новик