Отказался от Нобелевской премии: пять интересных фактов о Борисе Пастернаке

10 февраля 1890 года в творческой еврейской семье из Москвы родился мальчик, который впоследствии стал величайшим писателем и лауреатом Нобелевской премии. В честь 135-летия со дня рождения Бориса Пастернака, автора культового романа «Доктор Живаго», предлагаем вместе с редакцией ВФокусе Mail вспомнить интересные факты из его биографии.
Однажды подрался с Есениным в редакции журнала
В 1920-е годы в редакции советского журнала «Красная новь» произошла страшная драка двух поэтов — Сергея Есенина и Бориса Пастернака. Заставший ее писатель Валентин Катаев настолько был поражен произошедшем, что увековечил событие в своих мемуарах.
«И вот я уже стою в тесной редакционной комнате “Красной нови” в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата», — пишет Катаев, подразумевая под «королевичем» Есенина, а под «мулатом» Пастернака.
Согласно воспоминаниям, драка была настолько серьезной, что часть сотрудников редакции спряталась, пока дерущихся поэтов не растащили. А причиной этой ссоры стало многолетнее унижение Пастернака. Все дело в том, что деревенский поэт не любил творчество «мулата» и постоянно высказывался о его работах в пренебрежительном тоне. Однажды подвыпивший Есенин, придя в редакцию журнала, попросту не смог удержаться от колкости, что в итоге стало причиной конфликта.
Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.
Любил заниматься огородничеством
В конце 1930-х годов Пастернак, как один из выдающихся отечественных писателей, получил дачу в подмосковном поселке Переделкино. Именно там он, практически после десятилетия творческого молчания, напишет знаменитый цикл стихотворений. Большинство из них будут посвящены «деревенским» заботам — сборам урожая, пахоте и садовым работам.
Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.
Известно, что почти все свободное время писатель проводил именно на огороде в Переделкино. Согласно воспоминаниям современников, лучше всего у него росли кабачки, которые поэт, увы, не очень любил, из-за чего раздавал их соседям. А вот урожай картошки пригодился самому Пастернаку: благодаря запасам он смог пережить Великую Отечественную войну.
Перевел большинство произведений Шекспира, Гете и Байрона
Помимо того, что Пастернак был талантливым писателем, он, владея английским, немецким и французским языками, перевел множество шедевров мировой литературы на русский язык. Среди них были работы Шекспира, Гете, Байрона, Сакса и многих других зарубежных авторов. Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров является пьеса «Ромео и Джульетта». Ее перевод был завершен во время Великой Отечественной войны — 26 февраля 1942 года.
Кстати, в детстве Пастернак неудачно упал с лошади и сломал ногу, которая впоследствии неправильно срослась. Из-за полученной травмы писатель был «непригоден» для службы в армии, отчего очень переживал. Тем не менее благодаря своему творчеству он все же смог внести значительный вклад в защиту Родины: после перевода и первого прочтения «Ромео и Джульетты» Пастернак отправил все вырученные средства бойцам Красной Армии.
Любовь нежна? Она груба и зла.
Отказался от Нобелевской премии
Культовый роман «Доктор Живаго», принесший Пастернаку международное признание, оказался для писателя роковым. После выхода первых глав возлюбленную писателя арестовали и отправили в лагеря на четыре года, а после завершения финальных глав Литиздат отказался печатать произведение в СССР.
Стараниями итальянского издателя Джанджакомо Фельтринелли «Доктора Живаго» смогли издать за границей — в Италии. Роман был настолько хорошо воспринят зарубежной интеллигенцией, что в 1958 году французский писатель Альбер Камю выдвинул его на Нобелевскую премию.
23 октября 1958 года Шведский комитет официально присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы», однако писатель был вынужден отказаться от награды из-за жесточайших гонений. Дело в том, что пока Пастернака почитали за рубежом, в СССР его не только исключили из Союза писателей, но и называли «предателем» и «оппозиционером». Согласно воспоминаниям современников, роман, который официально не вышел на территории Союза, осуждали даже те, кто его не читал.
И над сильным властвует подлый и слабый.
Несмотря на все унижения, Пастернак не покинул СССР и публично извинился за написанный роман. «У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу», — написал он в «покаянном письме» в ноябре 1958 года.
Репутация писателя была восстановлена лишь посмертно
Борис Пастернак умер в Переделкино 30 мая 1960 года, а в 1987 году его посмертно вернули в Союз писателей СССР. Спустя еще один год журнал «Новый мир» опубликовал роман «Доктор Живаго», а Шведская академия признала недействительным вынужденный отказ писателя от награды. Сын писателя Евгений Пастернак получил на официальной церемонии Нобелевский диплом и медаль в 1989 году.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.