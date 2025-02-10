Отказался от Нобелевской премии: пять интересных фактов о Борисе Пастернаке

23 октября 1958 года Шведский комитет официально присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы», однако писатель был вынужден отказаться от награды из-за жесточайших гонений. Дело в том, что пока Пастернака почитали за рубежом, в СССР его не только исключили из Союза писателей, но и называли «предателем» и «оппозиционером». Согласно воспоминаниям современников, роман, который официально не вышел на территории Союза, осуждали даже те, кто его не читал.