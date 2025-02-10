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Отказался от Нобелевской премии: пять интересных фактов о Борисе Пастернаке

В честь 135-летия со дня рождения автора романа «Доктор Живаго» делимся интересными фактами из биографии и вспоминаем культовые афоризмы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА Новости

10 февраля 1890 года в творческой еврейской семье из Москвы родился мальчик, который впоследствии стал величайшим писателем и лауреатом Нобелевской премии. В честь 135-летия со дня рождения Бориса Пастернака, автора культового романа «Доктор Живаго», предлагаем вместе с редакцией ВФокусе Mail вспомнить интересные факты из его биографии.

Однажды подрался с Есениным в редакции журнала

В 1920-е годы в редакции советского журнала «Красная новь» произошла страшная драка двух поэтов — Сергея Есенина и Бориса Пастернака. Заставший ее писатель Валентин Катаев настолько был поражен произошедшем, что увековечил событие в своих мемуарах.

«И вот я уже стою в тесной редакционной комнате “Красной нови” в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата», — пишет Катаев, подразумевая под «королевичем» Есенина, а под «мулатом» Пастернака.

Согласно воспоминаниям, драка была настолько серьезной, что часть сотрудников редакции спряталась, пока дерущихся поэтов не растащили. А причиной этой ссоры стало многолетнее унижение Пастернака. Все дело в том, что деревенский поэт не любил творчество «мулата» и постоянно высказывался о его работах в пренебрежительном тоне. Однажды подвыпивший Есенин, придя в редакцию журнала, попросту не смог удержаться от колкости, что в итоге стало причиной конфликта.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Борис Пастернак, мемуарная проза «Охранная грамота»

Любил заниматься огородничеством

Источник: РИА Новости

В конце 1930-х годов Пастернак, как один из выдающихся отечественных писателей, получил дачу в подмосковном поселке Переделкино. Именно там он, практически после десятилетия творческого молчания, напишет знаменитый цикл стихотворений. Большинство из них будут посвящены «деревенским» заботам — сборам урожая, пахоте и садовым работам.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
​​​​​​​И обожжет, как глину.

Борис Пастернак
стихотворение «Летний день»

Известно, что почти все свободное время писатель проводил именно на огороде в Переделкино. Согласно воспоминаниям современников, лучше всего у него росли кабачки, которые поэт, увы, не очень любил, из-за чего раздавал их соседям. А вот урожай картошки пригодился самому Пастернаку: благодаря запасам он смог пережить Великую Отечественную войну.

Перевел большинство произведений Шекспира, Гете и Байрона

Помимо того, что Пастернак был талантливым писателем, он, владея английским, немецким и французским языками, перевел множество шедевров мировой литературы на русский язык. Среди них были работы Шекспира, Гете, Байрона, Сакса и многих других зарубежных авторов. Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров является пьеса «Ромео и Джульетта». Ее перевод был завершен во время Великой Отечественной войны — 26 февраля 1942 года.

Кстати, в детстве Пастернак неудачно упал с лошади и сломал ногу, которая впоследствии неправильно срослась. Из-за полученной травмы писатель был «непригоден» для службы в армии, отчего очень переживал. Тем не менее благодаря своему творчеству он все же смог внести значительный вклад в защиту Родины: после перевода и первого прочтения «Ромео и Джульетты» Пастернак отправил все вырученные средства бойцам Красной Армии.

Любовь нежна? Она груба и зла.

Перевод Бориса Пастернака, пьеса «Ромео и Джульетта» (автор Уильям Шекспир)

Отказался от Нобелевской премии

Культовый роман «Доктор Живаго», принесший Пастернаку международное признание, оказался для писателя роковым. После выхода первых глав возлюбленную писателя арестовали и отправили в лагеря на четыре года, а после завершения финальных глав Литиздат отказался печатать произведение в СССР.

Стараниями итальянского издателя Джанджакомо Фельтринелли «Доктора Живаго» смогли издать за границей — в Италии. Роман был настолько хорошо воспринят зарубежной интеллигенцией, что в 1958 году французский писатель Альбер Камю выдвинул его на Нобелевскую премию.

23 октября 1958 года Шведский комитет официально присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы», однако писатель был вынужден отказаться от награды из-за жесточайших гонений. Дело в том, что пока Пастернака почитали за рубежом, в СССР его не только исключили из Союза писателей, но и называли «предателем» и «оппозиционером». Согласно воспоминаниям современников, роман, который официально не вышел на территории Союза, осуждали даже те, кто его не читал.

И над сильным властвует подлый и слабый.

Борис Пастернак, роман «Доктор Живаго»

Несмотря на все унижения, Пастернак не покинул СССР и публично извинился за написанный роман. «У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу», — написал он в «покаянном письме» в ноябре 1958 года.

Репутация писателя была восстановлена лишь посмертно

Борис Пастернак умер в Переделкино 30 мая 1960 года, а в 1987 году его посмертно вернули в Союз писателей СССР. Спустя еще один год журнал «Новый мир» опубликовал роман «Доктор Живаго», а Шведская академия признала недействительным вынужденный отказ писателя от награды. Сын писателя Евгений Пастернак получил на официальной церемонии Нобелевский диплом и медаль в 1989 году.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,​​​​​​​
​​​​​​​Быть притчей на устах у всех.

Борис Пастернак
стихотворение «Быть знаменитым некрасиво…»