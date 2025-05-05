Отказ от всей Украины: почему Трамп говорит о территориальных уступках России

Президент США Дональд Трамп считает, что он остановил наступление России на Украине и заставил Москву отказаться от взятия всей территории, подконтрольной Киеву.
— России придется отказаться от всей Украины, потому что Россия хочет всю Украину. Если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет только линию, которую они сейчас контролируют. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали наступать, — заявил он в интервью NBC News.
Ранее Трамп уже заявлял, что Россия пошла на уступки, отказавшись от наступления по всей территории Украины. Американист Малек Дудаков объяснил в разговоре с ВФокусе Mail, что слова президента США направлены на внутреннюю аудиторию.
— Трамп своими заявлениями пытается донести мысль, что если сейчас не договоримся, то Россия продолжит наступление и рано или поздно возьмет под свой контроль всю территорию Украины. Таким образом он объясняет «ястребам» по обе стороны Атлантики, почему сейчас нужно смиряться с территориальными приобретениями России, потому что в дальнейшем все больше регионов будет взято под контроль и в конечном счете Украина может прекратить свое существование, — рассказал Дудаков.
Эксперт отметил, что сейчас между Россией и США есть противоречия по форме признания Крыма, Донбасса и Новороссии, а также границ присоединенных областей. При этом стоит ожидать новых переговоров, и, возможно, встречи будут проходить чаще.
— Переговоры будут идти и дальше. Следующий дедлайн, который ставит администрация Трампа, — это вторые 100 дней руководства. Они истекают ближе к концу лета. Я думаю, что в этот период Трамп интенсифицирует переговоры с Россией и попытается договориться, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.