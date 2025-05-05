Отказ от всей Украины: почему Трамп говорит о территориальных уступках России

— России придется отказаться от всей Украины, потому что Россия хочет всю Украину. Если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет только линию, которую они сейчас контролируют. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали наступать, — заявил он в интервью NBC News.