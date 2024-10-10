Отказ от курения даже в 75 лет продлевает жизнь

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что отказ от курения в любом возрасте в долгосрочной перспективе положительно влияет на здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).
Специалисты использовали общедоступные данные о состоянии здоровья жителей США, чтобы выполнить серию расчетов и определить среднее количество лет, потерянных из-за курения.
По сравнению с некурящими людьми, курильщики в возрасте 35, 45, 55, 65 или 75 лет, потеряют в среднем 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно, если продолжат курить. Однако если они бросят эту пагубную привычку, то в каждом из возрастов избегут средней потери 8,0, 5,6, 3,4, 1,7 и 0,7 года.
Ученые также измерили влияние курения на продолжительность жизни людей в возрасте от 35 до 75 лет.
Кроме того, 8% тех, кто бросает курить к 75 годам, продлевают жизнь как минимум на четыре года по сравнению с теми, кто продолжает курить.
По словам авторов работы, результаты исследования могут быть ценными для врачей, ищущих научные доказательства, чтобы мотивировать своих курящих пациентов бросить курить.
Ранее ученые установили, что курение влияет на состав костей человека.