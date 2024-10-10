Отказ от курения даже в 75 лет продлевает жизнь

По сравнению с некурящими людьми, курильщики в возрасте 35, 45, 55, 65 или 75 лет, потеряют в среднем 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно, если продолжат курить. Однако если они бросят эту пагубную привычку, то в каждом из возрастов избегут средней потери 8,0, 5,6, 3,4, 1,7 и 0,7 года.

Оказалось, что 10% из тех, кто бросил курить в 65 лет, продлил свою жизнь минимум на восемь лет по сравнению с теми, кто этого не делает. А шансы жить минимум на год дольше при отказе от табака в 75 лет приравниваются к 14,2%.