Отказ от анонимности в Интернете: почему нужна деанонимизация пользователей

— Мы просто должны понять, что, только отчасти отдавая кусок своей приватности, мы можем рассчитывать на полный комплекс мер безопасности, которые могут принять государственные органы, правоохранительные органы по отношению к среднестатистическому пользователю, на которого ведется охота самых разных преступных группировок внутри страны, из-за рубежа, за его кошельком, за его паролями, за его чувствительной информацией, которую можно использовать для шантажа, выброса и так далее, — рассказал парламентарий ВФокусе Mail.