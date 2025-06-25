Отказ от анонимности в Интернете: почему нужна деанонимизация пользователей

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что одной из форм борьбы с киберпреступлениями должна стать деанонимизация.
— Мы находимся в состоянии цифровой войны с иностранным государством, с Украиной, с территорий которой при помощи государственных и специальных служб организуются массированные атаки на физические лица, физические предприятия, организации в своей отрасли. Без помощи специальных служб, без государственной поддержки массовость таких атак была бы невозможна, — считает Боярский.
По его мнению, российский мессенджер Max позволяет отказаться от анонимности путем подтверждения аккаунта через портал «Госуслуги», но взамен пользователи знают, кто с ними общается. Подобный путь прошли китайские граждане.
— Мы просто должны понять, что, только отчасти отдавая кусок своей приватности, мы можем рассчитывать на полный комплекс мер безопасности, которые могут принять государственные органы, правоохранительные органы по отношению к среднестатистическому пользователю, на которого ведется охота самых разных преступных группировок внутри страны, из-за рубежа, за его кошельком, за его паролями, за его чувствительной информацией, которую можно использовать для шантажа, выброса и так далее, — рассказал парламентарий ВФокусе Mail.
Боярский отметил, что в любых странах, где есть цифровые сервисы, мошенники проявляют активность, но самим пользователям нельзя забывать про «цифровую гигиену».