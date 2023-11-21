Отгул за внука. В каком случае работникам надо давать дополнительный отпуск
Человек имеет право на труд, на отдых и на решение проблем своей семьи, считают эксперты aif.ru.
Человек имеет право на труд, на отдых и на решение проблем своей семьи, считают эксперты aif.ru.
Давать бабушкам и дедушкам пять дней дополнительного отпуска при рождении внука предлагают в Госдуме. Эксперты aif.ru оценили эту идею, а заодно подсказали другие веские поводы, когда человека надо без колебаний освобождать от работы.
Социальные гарантии государства подразумевают обязательства перед гражданами по взращиванию новых поколений и всевозможной помощи родителям в этом деле, считает доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова.
«Отпуск бабушки при рождении внука очень нужен, — говорит она. — Причем оплачивать его нужно из средств Соцфонда. Когда поднимали пенсионный возраст, не учли проблему внуков. В ситуации, когда родители строят карьеру и зарабатывают деньги, им очень нужна помощь старшего поколения. По старым правилам бабушки могли бы уже остаться дома и взять заботу о младенце на себя. По новым они этого сделать не могут — надо еще пару лет проработать, чтобы официально выйти на пенсию».
Особенно важен такой дополнительный отпуск старшего поколения для многодетных семей, считает Жильцова.
Дополнительный отпуск стоит предусмотреть во всех ситуациях, когда человеку надо решить какие-то житейские проблемы, причем сделать это, не отрываясь от работы, не получится, а не только при рождении внука, уверен доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Игорь Продченко.
«Такой отпуск стоит предоставлять при тяжелой болезни или травме близкого родственника, коммунальной аварии, устранение последствий которой требует личного участия человека, — перечисляет эксперт. — Если в семье родился ребенок или случилась смерть кого-то из близких, а также при тяжелой болезни питомца, чтобы хозяин мог возить его по ветеринарам и ухаживать».
Пока такие дополнительные нерабочие дни не предусмотрены, люди пытаются успеть все сразу: и дело сделать, и свои проблемы решить, продолжает Продченко. В результате ни на что не хватает времени и сил, производительность труда падает, стресс нарастает, вместо должного результата возникают только новые проблемы.
Если человеку нужно время для каких-то своих дел, он может взять отпуск без сохранения содержания или кусок оплачиваемого отпуска, никакой дополнительной нормы для бабушек и дедушек принимать не надо, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«На мой взгляд, это уже перебор, — объясняет она. — Так мы дойдем до состояния, что некогда будет работать, а бедные работодатели будут только оформлять отпуска и нерабочие дни по любому поводу. У нас и так достаточно много норм предоставления дополнительных оплачиваемых дней за счет работодателя, но это дни, важные для государства. А предоставление еще оплачиваемых дней для дедушек и бабушек можно отрегулировать без введения этой нормы на уровне государства».
Дополнительный отпуск в случае важных для человека событий — отличный способ повысить качество его жизни, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«В последнее время все больше людей обращают внимание на важность баланса между работой и личной жизнью, — считает он. — Работники сталкиваются с растущими требованиями и стрессом на рабочем месте, что может негативно сказываться на их физическом и психологическом здоровье. В дополнение к отпуску при рождении внуков можно рассмотреть предоставление персональных выходных дней в случае свадьбы, годовщины, юбилея, особо значимых религиозных праздников. Стоит учесть жизненные кризисы, например, развод, смерть или серьезную болезнь близкого человека. Предоставление дополнительного отпуска в такие моменты позволит работнику сфокусироваться на своем эмоциональном и физическом восстановлении без дополнительного стресса, быстрее вернуться к работе».
Для этого предоставление дополнительного отпуска в особых случаях должно быть оговорено в трудовом договоре. Такую практику можно предусмотреть и в законе, но удобнее будет решить все проблемы на уровне конкретной организации с учетом рабочих задач каждого из сотрудников и возможности его подмены коллегами.