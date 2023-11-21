Отгул за внука. В каком случае работникам надо давать дополнительный отпуск

Давать бабушкам и дедушкам пять дней дополнительного отпуска при рождении внука предлагают в Госдуме. Эксперты aif.ru оценили эту идею, а заодно подсказали другие веские поводы, когда человека надо без колебаний освобождать от работы.

Социально? — Гарантировано!

Социальные гарантии государства подразумевают обязательства перед гражданами по взращиванию новых поколений и всевозможной помощи родителям в этом деле, считает доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова.

«Отпуск бабушки при рождении внука очень нужен, — говорит она. — Причем оплачивать его нужно из средств Соцфонда. Когда поднимали пенсионный возраст, не учли проблему внуков. В ситуации, когда родители строят карьеру и зарабатывают деньги, им очень нужна помощь старшего поколения. По старым правилам бабушки могли бы уже остаться дома и взять заботу о младенце на себя. По новым они этого сделать не могут — надо еще пару лет проработать, чтобы официально выйти на пенсию».

Особенно важен такой дополнительный отпуск старшего поколения для многодетных семей, считает Жильцова.

Для таких «ячеек общества» важно, чтобы в значимые моменты все взрослые: родители и дедушки с бабушками — были дома. Иначе им просто не хватит рук и глаз присмотреть за всеми детьми — будущими налогоплательщиками.

Больничный от ветеринара

Дополнительный отпуск стоит предусмотреть во всех ситуациях, когда человеку надо решить какие-то житейские проблемы, причем сделать это, не отрываясь от работы, не получится, а не только при рождении внука, уверен доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Игорь Продченко.

«Такой отпуск стоит предоставлять при тяжелой болезни или травме близкого родственника, коммунальной аварии, устранение последствий которой требует личного участия человека, — перечисляет эксперт. — Если в семье родился ребенок или случилась смерть кого-то из близких, а также при тяжелой болезни питомца, чтобы хозяин мог возить его по ветеринарам и ухаживать».

Пока такие дополнительные нерабочие дни не предусмотрены, люди пытаются успеть все сразу: и дело сделать, и свои проблемы решить, продолжает Продченко. В результате ни на что не хватает времени и сил, производительность труда падает, стресс нарастает, вместо должного результата возникают только новые проблемы.

Обо всем можно договориться

Если человеку нужно время для каких-то своих дел, он может взять отпуск без сохранения содержания или кусок оплачиваемого отпуска, никакой дополнительной нормы для бабушек и дедушек принимать не надо, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«На мой взгляд, это уже перебор, — объясняет она. — Так мы дойдем до состояния, что некогда будет работать, а бедные работодатели будут только оформлять отпуска и нерабочие дни по любому поводу. У нас и так достаточно много норм предоставления дополнительных оплачиваемых дней за счет работодателя, но это дни, важные для государства. А предоставление еще оплачиваемых дней для дедушек и бабушек можно отрегулировать без введения этой нормы на уровне государства».

Кроме того, подобная норма может быть включена в коллективный договор между коллективом организации и ее администрацией, напоминает Иванова-Швец. Для этого надо, чтобы подобный запрос исходил от работников, а администрация согласилась его удовлетворить.

Держать баланс

Дополнительный отпуск в случае важных для человека событий — отличный способ повысить качество его жизни, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В последнее время все больше людей обращают внимание на важность баланса между работой и личной жизнью, — считает он. — Работники сталкиваются с растущими требованиями и стрессом на рабочем месте, что может негативно сказываться на их физическом и психологическом здоровье. В дополнение к отпуску при рождении внуков можно рассмотреть предоставление персональных выходных дней в случае свадьбы, годовщины, юбилея, особо значимых религиозных праздников. Стоит учесть жизненные кризисы, например, развод, смерть или серьезную болезнь близкого человека. Предоставление дополнительного отпуска в такие моменты позволит работнику сфокусироваться на своем эмоциональном и физическом восстановлении без дополнительного стресса, быстрее вернуться к работе».

Важно найти баланс между потребностями работника и требованиями работодателя, чтобы обеспечить продуктивность и эффективность работы организации, подчеркивает депутат.

Для этого предоставление дополнительного отпуска в особых случаях должно быть оговорено в трудовом договоре. Такую практику можно предусмотреть и в законе, но удобнее будет решить все проблемы на уровне конкретной организации с учетом рабочих задач каждого из сотрудников и возможности его подмены коллегами.