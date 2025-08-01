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Отели Турции снизили цены: с чем связано это решение

РСТ: отели Турции во второй половине лета снизили цены для россиян.

Источник: Freepik

Турецкие отели пошли на снижение цен. Такое решение вызвано падением спроса у российских туристов. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как сообщил глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов, в начале этого года отельеры в Турции резко подняли цены на 20−25%, однако сейчас они снизили стоимость до показателей прошлого года.

Агафонов уточнил, что Турция пользуется стабильным спросом, но туристы очень чувствительны к ценовой политике курортов. В итоге после подорожания был отмечен спад интереса со стороны россиян, которые переориентировались на другие страны.

«Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас также много перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший», — приводит РИА Новости слова главы комитета РСТ.

Напомним, летом прошлого года отели в Турции стали на 20% дешевле, чем в 2023 году. Причиной стала нехватка гостей. Скидки сделали свое дело и продажи туров резко подскочили вдвое, а местами даже втрое.