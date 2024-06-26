На Курильских островах открылся отель с видом на вулкан

Напомним, что в 2022 году была создана специальная налоговая система на Курильских островах. Сегодня здесь реализуют проекты в рамках льготного режима 24 инвестора. Они получили возможность не платить налоги в течение 20 лет и воспользоваться другими привилегиями, такими как выделение земельных участков без проведения аукционов и использование свободной таможенной зоны. Большинство из них занимаются проектами в сфере туризма.