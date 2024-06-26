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На Курильских островах открылся отель с видом на вулкан

Новый отель на Курильских островах предлагает гостям уникальные виды на вулкан Богдан Хмельницкий. Рассказываем, как арендовать жилье на осень и что включает в себя проект стоимостью 130 млн рублей, реализуемый Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Ремонтные работы в отеле на Курильских островах с видом на вулкан.
Источник: Компания «Утари»

Сейчас все места на лето забронированы, но можно оставить заявку и арендовать жилье на осень.

Проект стоимостью 130 млн рублей реализуется с сопровождением Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики за счет собственных средств инвестора, об этом сообщает информационное агентство «‎Интерфакс».

Новость

Первый этап уже завершен: готовы шесть домов, рассчитанные на 24 человека. При их строительстве использовались только натуральные материалы, что позволит отелю более гармонично вписаться в окружающую природу. Также для гостей доступны номера с видом на вулкан Богдан Хмельницкий.

В отеле отдыхающим туристам предложат разнообразные экскурсии и развлечения, включая туры по региону, походы к подножию вулканов, посещение исторических мест и прогулки к знаменитому термальному комплексу реки «Кипящая» на вулкане Баранского.

С начала ноября начнется подготовка ко второму этапу проекта, который включает в себя расширение номерного фонда и строительство дополнительных жилых домов. Кроме того, планируется разработка собственных туристических мероприятий к следующему сезону, а также запуск онлайн-сервиса и ресторана в гостинице.

Напомним, что в 2022 году была создана специальная налоговая система на Курильских островах. Сегодня здесь реализуют проекты в рамках льготного режима 24 инвестора. Они получили возможность не платить налоги в течение 20 лет и воспользоваться другими привилегиями, такими как выделение земельных участков без проведения аукционов и использование свободной таможенной зоны. Большинство из них занимаются проектами в сфере туризма.

Автор: Елизавета Чеботарева