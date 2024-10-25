Отек мозга и смерть. Биолог рассказала, чем опасны укусы собак, лис и мышей

Она рассказала, что недавно ученые США опубликовали исследование о том, чем грозит полное исчезновение летучих мышей. Когда-то в Америку из Европы был завезен грибок, который атакует летучих мышей и для них смертелен. В 2004 году этот грибок попал в колонии американских летучих мышей Восточного побережья и за 5 лет выкосил их полностью в отдельных районах. В результате там, где исчезли мыши, стали с невероятной скоростью плодиться комары и другие летающие насекомые. В том числе сельскохозяйственные вредители. Ведь одна мышь за ночь съедает 40% своего веса в виде летающих мошек. А раз мушки и комары расплодились, люди начали применять больше инсектицидов на огородах. Эта «химия» провоцирует детские раки (например, острый лейкоз) и другие тяжелые заболевания. Ученые выдали такие печальные цифры: от того, что к летучим мышам пришел грибок, в одних лишь США с 2006 года по настоящее время от рака и других заболеваний погибли 1300 детей. «Так что не стоит ругаться на летучих мышей, они нам очень нужны», — заключает биолог.