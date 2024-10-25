Отек мозга и смерть. Биолог рассказала, чем опасны укусы собак, лис и мышей

В одном из столичных районов ввели карантин по бешенству. Инфекцию обнаружили в квартире обычного дома. Также случаи бешенства животных регистрировались недавно еще в нескольких регионах страны, например, в Нижегородской, Орловской области и в Ханты-Мансийском округе, а также в других областях. В Белгородской области посчитали, что в 2024 году выявлен 41 случай бешенства у животных, чаще у домашних, а также у лис, сельхозживотных и даже крысы. А в Псковской деревне хозяйку покусал бешеный котенок. Пушистика до этого погрызла прибежавшая во двор енотовидная собака.
Не ввел вакцину — погиб
А как бешенство распознать и избежать заражения?
«На самом деле такая задача — распознавать бешенство — у населения не стоит. Нужно просто знать: если вас покусало животное, и особенно если это животное дикое, нужно срочно обратиться к врачу, — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — В таких случаях вводят пост-контактную вакцину, а также специальные антитела, которые позволяют нейтрализовать вирус бешенства до того, как он достигнет центральной нервной системы и разовьются симптомы заболевания — водобоязнь и другие. К сожалению, на этапе клинических проявлений заболевание неизлечимо. Чем ближе к мозгу окажутся входные ворота инфекции, тем короче у нее инкубационный период. А потому, если укусы пришлись в область лица или близко к голове, то к врачу бежать надо особенно быстро. Провести вакцинацию следует, даже если на лицо просто капнула слюна в процессе обороны от животного».
Исключение — домашние собаки, которых от бешенства регулярно прививают. Вакцина помогает, пока в организме небольшое количество вируса, он не успел размножиться и дойти до центральной нервной системы. Что может занять у него 2−3 недели, но если укусили за лицо, то гораздо быстрее.
Биолог напомнила про известный исторический случай. Луи Пастер только сделал в Париже доклад о вакцине от бешенства, которую он разработал. И почти тогда же в городке Смоленской губернии бешеный волк покусал 19 крестьян. В Париж послали телеграмму, и Пастер согласился ввести вакцину укушенным. Местный помещик оплатил лошадей, в повозку погрузили всех пострадавших и отправили к доктору. Лошадей гнали без остановки, уставших меняли, через 8 дней прибыли в Париж. Ввели вакцину и большинство людей спасли. За этим чудесным спасением тогда следили все газеты Европы.
Что будет, если вакцину не ввести? «Увы, человек погибнет, — говорит биолог. — Описан только один случай излечения от бешенства, когда девочка-подросток смогла выздороветь в результате введения вакцины уже после появления клинических симптомов».
Как распознать бешеное животное?
«Если это домашнее животное, то признаком может быть измененное поведение: скажем, собака приболела, потом бросилась на хозяина, — говорит биолог. — Что касается диких животных, то здесь должно насторожить поведение, когда они сами начинают проявлять интерес к человеку, ластиться — это нехороший признак, который может говорить о том, что животное больно бешенством».
Кстати, подавляющее число случаев, когда человеку понадобилась вакцинация от вируса бешенства, это не укусы взбесившихся собак, других домашних животных или лис, а контакты с летучими мышами. «Летучие мыши являются основным резервуаром вируса бешенства, но сами его спокойно переносят, вирус остается в крови, и мышей не убивает, — рассказывает биолог. — А для человека контакт с летучими мышами может быть опасен. На мою знакомую летучая мышь приземлилась на входе в бар, когда та стала ее отцеплять от себя, мышь укусила за палец. Женщине сделали вакцину от бешенства. К слову, летучие мыши есть почти везде, в Москве точно, мы их просто не видим».
Не обижайте летучих мышей
Однако биолог настаивает, что данные факты не говорят о том, что летучие мыши — главное зло. Не надо поддаваться заблуждению, что их надо извести, дабы покончить с бешенством.
«На летучих мышей все обиделись еще за ковид, более того, считается, что вирус Марбург тоже от них переносится, — отмечает профессор. — Однако наличие летучих мышей — признак здоровья экосистемы, а их отсутствие может привести к большим проблемам».
Она рассказала, что недавно ученые США опубликовали исследование о том, чем грозит полное исчезновение летучих мышей. Когда-то в Америку из Европы был завезен грибок, который атакует летучих мышей и для них смертелен. В 2004 году этот грибок попал в колонии американских летучих мышей Восточного побережья и за 5 лет выкосил их полностью в отдельных районах. В результате там, где исчезли мыши, стали с невероятной скоростью плодиться комары и другие летающие насекомые. В том числе сельскохозяйственные вредители. Ведь одна мышь за ночь съедает 40% своего веса в виде летающих мошек. А раз мушки и комары расплодились, люди начали применять больше инсектицидов на огородах. Эта «химия» провоцирует детские раки (например, острый лейкоз) и другие тяжелые заболевания. Ученые выдали такие печальные цифры: от того, что к летучим мышам пришел грибок, в одних лишь США с 2006 года по настоящее время от рака и других заболеваний погибли 1300 детей. «Так что не стоит ругаться на летучих мышей, они нам очень нужны», — заключает биолог.