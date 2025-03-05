Отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту

В феврале 2024 года была утверждена обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она предполагает, что дополнительный прирост ВВП от внедрения ИИ к 2030 году составит 11,2 триллиона рублей. Для достижения этой цели планируется увеличить количество выпускников по специальностям, связанным с ИИ, до 15,5 тысячи человек в год — с 3 тысяч в 2022 году, рассказали в РГ.
Многие университеты уже запустили программы обучения в области ИИ. В прошлом году в рейтинг, подготовленный Альянсом в сфере искусственного интеллекта, вошли 207 вузов из 69 регионов России. Увеличение числа бюджетных мест также поспособствует росту числа студентов, изучающих ИИ. В январе 2024 года президент России Владимир Путин поручил увеличить контрольные цифры приема на бюджетные места по специальностям, связанным с ИИ.
«В Передовой инженерной школе нашего ИТ-вуза с 2023 года готовят специалистов в области машинного обучения и ИИ-технологий. По плану до 2030 года наша ПИШ совместно с индустриальными партнерами подготовит 14 тысяч ИТ-специалистов», — сообщил директор Университета Иннополис Искандер Бариев.
Обучение студентов включает междисциплинарный подход, объединяющий математику, программирование и практическое применение ИИ. В Университете ИТМО действуют четыре программы бакалавриата и 14 магистратур в этой сфере, где обучается более 1500 студентов. Специалисты могут заниматься различными ролями, от архитекторов ИИ до аналитиков данных.
Спрос на кадры в области ИИ растет: уровень использования технологий в российских компаниях увеличился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году. «Образовательные программы разрабатываются с учетом требований рынка труда, чтобы выпускники могли сразу включиться в работу. Наш IТ-вуз сотрудничает с 400 ведущими российскими компаниями, что позволяет студентам проходить стажировки и трудоустраиваться в крупные организации сразу по окончании университета», — отметил директор Института цифровых технологий Финансового университета Сергей Корчагин.
Выпускники ИИ-направлений находят работу в различных отраслях, включая финансы, ретейл и медицину. Эксперты отмечают, что для дальнейшего увеличения числа специалистов в области ИИ важно продолжать расширение бюджетных мест и развивать программы переподготовки для работников смежных областей.
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