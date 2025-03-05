Отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту

В феврале 2024 года была утверждена обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она предполагает, что дополнительный прирост ВВП от внедрения ИИ к 2030 году составит 11,2 триллиона рублей. Для достижения этой цели планируется увеличить количество выпускников по специальностям, связанным с ИИ, до 15,5 тысячи человек в год — с 3 тысяч в 2022 году, рассказали в РГ.