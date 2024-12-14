Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Создание онковакцины на мРНК-платформе под каждого конкретного пациента будет стоить государству около 300 тыс. рублей, для пациентов она будет бесплатной. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн в эфире «Радио России».