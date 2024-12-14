Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн в эфире «Радио России».